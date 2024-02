Elecciones municipales 2024: Hijo de alcalde de Dota que falleció de covid-19 vive unas duras elecciones municipales

Elecciones municipales 2024: Leonardo Chacón Porras, alcalde de Dota murió en el 2021 por Covid-19 y su hijo contó como vivieron las Elecciones municipales 2024 (Jeffrey Zamora R)

Estas elecciones municipales 2024 estuvieron llenas de nostalgia y sentimientos encontrados para la familia de Leonardo Chacón, el alcalde que eligió el cantón de Dota en el 2020 y el que covid-19 se llevó en el 2021.

Thomas Chacón, hijo del fallecido alcalde, habló con La Teja y contó que aunque el dolor de perder a un padre, tío, abuelo, hijo y líder de la familia los acompañará siempre y que un día como este es más complicado de la cuenta, porque hoy tenía que despedirse el gobierno de su padre y porque tenían tres procesos electorales de vivirlos todos juntos en familia.

“Yo divido esto en dos procesos que han sido diferentes, uno el proceso de campaña ya como tal y el otro el del día de las elecciones. Nosotros durante los últimos 12 años estuvimos inmersos en el proceso, tanto de la preparación de campaña como el día de las elecciones. Se siente diferente y con la nostalgia de todos los recuerdos que uno ha ido acumulando durante los últimos 12 años, hoy es inevitable recordar muchísimas cosas y más allá de eso estar abierto al cambio político de aquí en Dota”, contó.

Chacón agregó que más allá del dolor, una de las situaciones más complicadas ha sido que, para él, el Partido Liberación Nacional no se comportó como su padre y su familia y quienes lo eligieron alcalde, esperaban.

“Una de las cosas más difíciles a nivel general es ver cómo su propio partido le dio la espalda, no solo a él, sino a mucha gente con la que él trabajó, a la cual le fue leal. Al día de hoy se quiso borrar el legado que él dejó, dentro de su propio partido, porque ni tan siquiera fue el cantón el que eligió la representación del PLN actual y no se vale”, mencionó, dejando claro que su padre no estaría satisfecho con los nuevos representantes del PLN en Dota.

A pesar de eso, él aseguró que si don Leonardo estuviera con vida, le hubiera encantado agradecerle al cantón de Dota con un abrazo, e irse por la puerta grande.

“Yo le aseguro que tal vez lo que él hubiese deseado es un día como hoy, a las ocho de la noche, en el parque del centro de Santa María de Dota, es abrazar a la gente y decirle muchas gracias y retirarse de una manera digna y con un agradecimiento que la pandemia no le permitió tener hacia el pueblo de Dota, pero yo sé que dentro del pueblo de Dota ese agradecimiento siempre existe”.

Chacón espera que los costarricenses participen en las elecciones municipales, que las personas confíen en los procesos democráticos y en líderes que quieran trabajar y tengan alguno de los valores que dejó su padre: lealtad, honradez, trabajo y servir a los demás.

“Al cantón de Dota y nivel nacional yo les diría que vivan y participen en el proceso democrático, porque hay personas que una pandemia les quitó ese derecho”, concluyó.