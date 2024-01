Vecina afectada: “Estamos seguros que nos van a cobrar el recibo del agua puntualmente”

Nos fuimos a dar un recorrido en Tibás, uno de los tres cantones afectados por el agua contaminada desde la semana pasada, a ver cómo la estaban pasando los vecinos con la entrega del valioso líquido por medio de cisternas de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Allí nos topamos con una gran preocupación, además de no tener agua potable, toda la gente con la que hablamos se pregunta: “¿Nos van a cobrar el recibo del agua de este mes?”.

Don William Morales, de 81 años, y su hermana, doña Yueni, de 82, nos dejaron entrar a su casa para oler el agua del tubo. (Rafael Pacheco Granados)

Una señora que estaba bien chiva porque nadie le advirtió a tiempo que no tomara agua del tubo y ha pasado enferma del estómago hace días, mientras recogía con una palangana de un cisterna de 14 mil litros del AyA, nos dijo: “Estamos seguros que nos van a cobrar el recibo del agua puntualmente”.

Se acercó otra señora y mientras llenaba una botella de dos litros de gaseosa, con mucha razón nos explicó, llena de temor, por qué le da miedo que le llegue un cobro altísimo: “Aquí los tubos se han abierto mucho para dejar correr el agua contaminada, eso lo marcan los medidores y de seguro nos la cobrarán”.

LEA MÁS: Renuncia el presidente de Acueductos y Alcantarillados

Eso que dice ella es muy cierto ya que en los hogares de las 107 mil personas afectadas, de Guadalupe, Moravia, Tibás y San José, los tubos se están abriendo por largos ratos para que el agua corra ya que todavía las autoridades de Salud no han quitado la orden sanitaria.

Doña Luz Marina tuvo que jalar el agua por las gradas que la llevan a su casa en Cinco Esquinas de Tibás. (Rafael Pacheco Granados)

“Muchos de nosotros no recibimos a tiempo la alerta de no tomar agua y por eso nos enfermamos del estómago. Estuvimos tomando agua contaminada y como al medidor no le importa qué clase de agua le pasa, él solo marca, nos preocupa que hasta esa agua contaminada nos la vayan a cobrar”, reconoce doña Marta Araya, vecina de Tibás.

Nosotros nos fuimos en una pura carrera para donde la gente del AyA para transmitirles la duda de los vecinos tibaseños, que es la misma que tienen los de Moravia y Goicoechea y el departamento de prensa de la institución nos dijo: “Todavía de ese tema no se dará información, primero es necesario superar la emergencia y después se analizará esa situación”.

Ticos unidos

Tremenda alegría nos llevamos en el recorrido que hicimos en Tibás porque pudimos ver la tremenda solidaridad que tenemos los ticos cuando hay dificultades. Al recoger agua, la gente se une, se ayuda, se presta palanganas, envases, en fin, comprobamos que el corazón del tico sigue siendo enorme.

Don José Luis Rodríguez del AyA se puso la camiseta con la gente y ayudó a jalar agua a quienes así lo necesitaban. (Rafael Pacheco Granados)

La Teja solo se metió a dos casas donde muy amablemente nos invitaron: a la de don William Morales y a la de doña Luz Marina Román y van ustedes a creer que en las dos nos ofrecieron cafecito, y lo mejor de todo es que hasta con un buen pedazo de pan. Claro, como andábamos en el corre-corre con las notas, no pudimos sentarnos a la cafeteada, pero agradecemos demasiado el gesto.

LEA MÁS: Estos son los 7 cantones que tendrán racionamiento de agua a partir de ya

Pudimos llenar, directo del tubo, un vaso de agua en la casa de don William y no nos olió a gasolina ni la vimos sucia. En esa casa también abren el tubo cada cierto tiempo para que el agua corra.

A donde se paró el cisterna con 14 mil litros de agua en Cinco Esquinas de Tibás, ahí se hizo fila para llenar recipientes. (Rafael Pacheco Granados)

Otro capítulo lindo que vivimos fue con los señores del AyA, pudimos comprobar como don José Luis Rodríguez, quien nos dijo sonriente que él era El Puma, pero de tanta agua repartida quedó en pura espuma, se puso en verdad la camiseta con la gente: le llevaba el agua a los adultos mayores y a los niños hasta la puerta de la casa. No era para nada su obligación, pero hasta que sudaba la gota gorda ayudando a todos.

El chofer del cisterna que andaba con 14 mil litros de agua, don Edgar Vega, no tenía ningún problema en parar donde le chiflara la gente.

Si tenía que parar cada dos metros, lo hacía con gusto y se quedaba frenado el tiempo que fuese necesarios para que los vecinos llenaran sus ollas, tarros, palanganas, botellas, los “tupper” y lo que sirviera para jalar un poquitico de agua. “Esta ollita chiquitica me sirve para lavarme los dientes”, nos aclaró don Martín Sánchez.

Cuando no hay agua, todos los sabemos, cualquier tarro es bueno para llenarlo y más si es un balde. (Rafael Pacheco Granados)

Va pa’largo

Las autoridades del Ministerio de Salud confirmaron la tarde de este martes 30 de enero, que el agua del tubo en Moravia, Tibás y Goicoechea, no se puede tomar, además, tampoco sirve para bañarse, lavarse las manos, ni siquiera para darle a las mascotas.

LEA MÁS: Ministra de Salud confirma una buena y otra mala en el tema del agua contaminada

Salud se unió con el Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química (CELEQ) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y, tras varios análisis del CELEQ, se confirmó que las nacientes de agua que sirven para que los 107 mil vecinos de esos tres cantones tengan agua potable siguen dando positivo a contaminación y que sigue sin conocerse el origen y el tipo de esa contaminación.

Don Luis Roberto Hernández acomodó todos los tarros llenos de agua donde pudo en su cocina. (Rafael Pacheco Granados)

Al parecer la crisis del agua va para largo, por eso ya AyA advirtió que los cantones de Desamparados, La Unión, San José y Vázquez de Coronado, ayudarán con poquitos de agua a Moravia, Tibás y Goicoechea. Los 7 van a entrar en un tiempo de racionamiento a partir de ya y hasta el próximo 4 de febrero.