Este número resultó ganador del premio mayor del sorteo de Chances de este viernes 14 de agosto

La Junta de Protección Social (JPS) realizó el sorteo de Chances este viernes 14 de agosto, cuyo premio mayor era de 240 millones de colones en dos emisiones.

LEA MÁS: Estos servicios clave no estarán disponibles este sábado por el feriado del Día de la Madre

Para este juego, el segundo premio tenía un monto de 37 millones de colones y el tercero, 9 millones de colones por emisión.

El juego inició pasadas las 7:30 p.m. Las tómbolas giraron y salieron un total de 6 bolitas para los tres premios.

La JPS jugó este viernes 14 de agosto el habitual sorteo de Chances. Los números favorecidos salieron de las tómbolas según el premio. (Captura de pantalla)

Estas son las combinaciones que salieron este viernes:

Premio mayor: 68, serie 791.

Segundo premio: 28, serie 746.

Tercer premio: 43, serie 422.

También se jugó el sorteo del acumulado, cuyo premio estaba en 879 millones de colones en dos emisiones.

¿Dónde se puede cambiar el premio?

Si usted resultó ganador en este sorteo, aproveche la oportunidad para cambiar su premio.

Puede reclamar el dinero que obtuvo en las oficinas de la JPS. Recuerde que debe llevar el pedacito o el entero en buen estado. De esta forma, puede demostrar que resultó ganador.

LEA MÁS: Prepárese: Habrá más presa en la autopista General Cañas durante una semana por este motivo

En caso de que haya comprado en línea, debe esperar a que el dinero caiga en la cuenta que usted registró en la plataforma de la JPS.

El premio mayor del sorteo de Chances de este viernes era de 240 millones de colones en dos emisiones. El acumulado estaba en 879 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

Este domingo hay un sorteo especial

Con motivo del Día de la Madre, que se celebra este sábado 15 de agosto, la Junta realizará un sorteo extraordinario de Lotería este domingo.

El premio mayor será de 320 millones de colones por emisión.

Si usted quiere probar su suerte, la fracción tiene un costo de 1.500 colones y el entero de 10 fracciones cuesta 15.000 colones.

LEA MÁS: José Miguel Villalobos fue denunciado por diputada por presunta violencia política, esto responde el oficialista