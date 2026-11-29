El proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa y busca regular las plataformas de transporte en Costa Rica tiene en vilo a miles de pasajeros y choferes porque propone enormes cambios.

Estos se analizan en el expediente 23.736, conocido como la “Ley de transporte remunerado no colectivo de personas mediante empresas de interconexión a través de medios tecnológicos”.

En la Asamblea Legislativa discuten un proyecto de ley que cambiaría las condiciones de las choferes de plataformas. (Uber)

Aunque la propuesta no clasifica este servicio como transporte público —como los taxis o los buses— sí lo define como un servicio económico de interés general con reglas claras del Estado.

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Lo que tendrían que pagar y cumplir los conductores

El proyecto define a los choferes de plataformas como trabajadores independientes y les pone una lista de requisitos para trabajar en regla. Quienes quieran manejar en plataformas deberán cumplir con lo siguiente:

- Pago inicial: Una afiliación anual de ¢25.000 durante el primer año (si usa varias aplicaciones, solo la paga una vez al año). Luego, el monto se actualizaría con estudios técnicos.

- Trámites y permisos: Licencia vigente con al menos un año de antigüedad, aprobar un curso del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), estar inscrito en Tributación, afiliarse a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cuando corresponda y pasar controles de antecedentes penales y de tránsito.

- Seguros obligatorios: Póliza de riesgos del trabajo para independientes y cobertura de responsabilidad civil por lesiones, muerte o daños a terceros (esta última podría contratarla la plataforma).

La ley que se discute en el Congreso pondría requisitos nuevos a los choferes. (Mayela López)

- Requisitos del carro: Inspección técnica anual aprobada, marchamo al día y una calcomanía de identificación no removible ni intransferible en el parabrisas. La antigüedad máxima del vehículo se definirá posteriormente en el reglamento.

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¿Por qué podrían subir tanto los viajes?

Uno de los puntos más polémicos es el artículo 6. La iniciativa permite que el precio se calcule por la aplicación antes del viaje o que se negocie entre chofer y pasajero, pero impone una condición obligatoria: respetar una rentabilidad bruta mínima por kilómetro, antes de cualquier deducción.

Ese monto mínimo saldría de estudios técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), tomando en cuenta la gasolina, los gastos mecánicos, el kilometraje promedio, los seguros, la seguridad social y una ganancia mínima para el conductor. Además, el Gobierno actualizaría esa cifra por decreto cada febrero y agosto.

Aunque el proyecto no fija un monto en colones ni dice que todos los viajes costarán igual, Uber ya pegó el grito al cielo. La empresa proyecta que, si este mecanismo se aprueba, los precios podrían llegar a duplicarse y la demanda caería un 40%.

Según la plataforma, cobrar más por kilómetro no garantiza que el chofer gane más plata al final del día, pues si menos gente pide viajes, los conductores pasarán más tiempo esperando. De hecho, la compañía estima que unos 45.000 conductores perderían oportunidades de generar ingresos.

La empresa Uber dice que los cambios duplicarían las tarifas. (Shutterstock)

¿Adiós a pedir carro en el aeropuerto?

Otro tema que ha causado polémica es lo estipulado en el artículo 5. Esta norma deja fuera de la autorización general la recogida y descarga de pasajeros en aeropuertos, puertos, muelles, terminales marítimas internacionales y otras terminales con concesión o régimen especial.

El texto sí abre una puerta: se podría operar ahí únicamente si existe un permiso expreso de la autoridad competente y se cumplen las reglas de cada lugar. Es decir, no es una prohibición absoluta, pero el permiso general de la aplicación no bastaría.

Ante este panorama, Uber advirtió que esta traba podría obligarla a bloquear aeropuertos y terminales como puntos de recogida o destino dentro de su sistema, lo que afectaría lugares clave para la movilidad de los pasajeros.

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Cosevi tomaría el control de las plataformas

El Cosevi sería el encargado de autorizar las plataformas (por un plazo de diez años renovables) y fiscalizarlas, con el visto bueno técnico del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) en temas de seguridad y privacidad.

Las plataformas deberán inscribirse en el país, pagar impuestos, entregar reportes trimestrales al Cosevi sobre sus choferes y viajes, e investigar antes de suspender o desconectar a un conductor.

Los diputados deberán discutir y votar el proyecto en el plenario legislativo. (Asamblea Legislativa)

Derechos para los pasajeros y multas pesadas

Para los usuarios, la ley exige saber el precio antes de subirse, conocer la identidad del chofer y del carro, recibir un comprobante al final, poder elegir entre efectivo y pago electrónico y recibir un trato libre de discriminación, acoso y violencia.

Quienes incumplan se exponen a multas fuertes: para los conductores irían de uno a cinco salarios base según la gravedad, mientras que para las empresas llegarían hasta diez salarios base e inhabilitaciones de uno a cinco años.

El proyecto de ley ya fue dictaminado en la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso y ya está listo para ser discutido en el plenario legislativo.

El pasado jueves, la presidenta Laura Fernández descartó desconvocar el proyecto de ley, pese a las quejas de los choferes de plataformas que no están de acuerdo con la propuesta.