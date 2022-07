Eurobonos: “Es como cuando usted busca refundir su deuda”

Entre los güipipías alegres por los 198 años de la Anexión del Partido de Nicoya a Guanacaste, el presidente Rodrigo Chaves casi que exigió a los diputados que aprueben el proyecto de Ley que le permitirá a su gobierno colocar $6.000 millones en eurobonos durante los próximos cinco años (eso es un platal, son como 4 billones de colones).

Ese proyecto de Ley lo dejó en la Asamblea Legislativa el gobierno anterior.

“Hagan lo patriótico, diputadas y diputados, aprueben los eurobonos. No jueguen chapitas, no jueguen chapitas”, fue el jeterazo que a gritos les echó a los diputados.

El 25 de julio pasado el presi Chaves le pidió a los diputados que aprueben rápido el proyecto de Ley de los eurobonos. (julieth Méndez_ @Jullphotocr)

A muchos esas cosas de eurobonos, deuda interna, deuda externa, préstamos, tazas de interés, como que se nos enreda y realmente no terminamos de entenderlo, por eso, nos fuimos donde el que sabe, el economista Leiner Vargas, quien nos ayudó a aclarar esos nublados del día con el asunto de los eurobonos al respondernos algunas preguntas. Vargas fue claro en que los eurobonos no son la pomada canaria y que deben venir acompañados de una ruta clara de reactivación económica y de contención fiscal, algo que el gobierno actual no ha planteado y que muchos diputados reclaman.

Esto es lo que nos dijo Vargas:

¿Qué es eso de los eurobonos?

Es un instrumento financiero para tener deuda externa.

Quedé igual de bateado... ¿Cómo fue que dijo?

Ya voy entendiendo, pero ¿qué son eurobonos? más ni nada menos que salir a pedir plata prestada en el mundo, lo que se conoce como comunidad financiera internacional. Ir a buscar plata prestada a las grandes empresas y bancos del planeta.

Que sigan así. Después de los discursos en Guanacaste, el presi Chaves, la ministra Natalia Díaz y el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, pasaron muy contenticos. Cortesía.

Ya voy entendiendo, pero ¿Qué son eurobonos?

Es salir, en este caso el gobierno, a pedir plata prestada a nombre de Costa Rica y la hipoteca que tenemos para dejar respondiendo por esa plata que nos van a prestar es Costa Rica, o sea, tenemos un gobierno que va a ir a buscar plata internacionalmente con el compromiso de que va a pagar los intereses que se pongan por esa plata y cuando se venza el tiempo de la platica que nos prestaron hay que devolverla toda a quien la prestó.

Eso de eurobonos suena carísimo, así como de Europa... ¿No es peor pedir eurobonos que suenan carísimos y como exóticos?

Vieras que no, al contrario, la plata pedida internacionalmente se supone que tiene tazas de interés más bajas y plazos más largos para pagar.

¿Y se llaman eurobonos porque esa plata se busca en Europa?

No. Vieras que la mayoría de plata que se consigue con eurobonos es de bancos o grandes empresas de Estados Unidos, sí hay algunos bancos de Europa y Asia, pero son los menos, la mayoría es estadounidense.

El pasado 7 de julio los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa recibieron al ministro de Hacienda, Nogui Acosta y a la ministra Natalia Díaz. Cortesía.

¿Y cómo para qué sirven esos eurobonos?

Cuando una persona tiene que pagar mensualmente un pico por aquí, otro por allá, otro más allá y así se le juntan seis o siete picos (deudas), que le dejan poquito salario al mes, esa persona puede refundir esas deudas en una sola con un préstamo con taza de interés baja a varios años plazo y así puede respirar alguito mejor mes a mes, le queda más platica libre cuando le pagan. Pues eso mismo es para lo que sirven los eurobonos: para ir a pedir plata afuera que nos permita pagar algunos picos del país y poder respirar un poquito mejor económicamente.

Este 28 de julio hubo reunión de economistas con asesores de los diputados por el tema de los eurobonos. ¿Cuál es la bronca entre los diputados y el Presidente?

En Zapote quieren que los eurobonos, que en esta ocasión es por 6 mil millones de dólares, se hagan de un solo tiro; los de Cuesta de Moras están hablando de permitir los eurobonos en puñitos de 1.500 millones.

¿Y a usted qué le parece mejor, de un solo como dice Chaves o a paguitos de polaco como dicen los diputados?

Vuelvo al ejemplo, usted en su casa tiene varias deudas y quiere refundirlas, le pregunto, ¿qué es mejor, pedir poquiticos para ir pagando una deudita aquí y otra allá, pasado se paga la tercera deudita, otro día la cuarta deudita, o pedir toda la plata que ocupa y pagar de un solo golpe todas las deudas? Exactamente creo lo mismo que usted está pensando, es mejor de un solo los 6 mil millones.

El pasado 17 de junio la comisión de Económicos recibió en audiencia al ministro de Hacienda, Nogui Acosta. Cortesía.

¿Y quiénes tienen tanta plata para prestarnos?

Bancos, empresas bien grandes, inversionistas fortísimos. Sí hay. Hay tamaño poco de bancos y empresas que le entran.

¿Por qué Chaves está presionando tan duro? ¿Tenemos el rancho ardiendo?

Ardiendo y no llegan los bomberos. El próximo 26 de enero hay que pagar lo que llaman un megavencimiento por mil millones de dólares en deuda externa que pidió el gobierno de Laura Chinchilla, por ejemplo; al corto y mediano plazo hay otros picos que nos vencen.

Dígame una cosa ¿será que solo así por nuestra linda cara nos prestan ese montón de plata?

El mundo está en un momento complicado. Esta bronca de lo que hay que pagar el próximo 26 de enero no es una bronca de este gobierno, eso tuvo que haberse resuelto a mitad del gobierno pasado, antes de la pandemia, ahora el mundo vive momentos duros: pandemia, crisis económica, la guerra en Ucrania. No está tan fácil el asunto, no digo que no se pueda, pero está complicado el horizonte. Puede ser que no seamos tan atractivos para que nos presten todos los 6 mil millones.

El país necesita pedir prestado millones de dólares para poder hacerle frente a otras deudas. Archivo. (Shutterstock)

¿Son los eurobonos la gran salvada para las deudas que tiene el país?

Nombres... Esa platica nos alcanza para acomodar la casa. Refundir algunas deudas nos permitirán respirar un poquito mejor, pero nada más, el verdadero problema es responder cómo vamos a pagar esa plata que pidamos.

La única forma de pagar esa plata es logrando una estrategia clara como país, una hoja de ruta firme y clara de reactivación económica y todavía el presidente Rodrigo Chaves no ha puesto esa ruta sobre la mesa. La refundición sí nos ayuda tamaño poco, pero hay que, como país, aclarar cómo vamos a hacer para llenar el chanchito que nos permita pagar lo que vamos a pedir.