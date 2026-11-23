Esta semana, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), recibe una visita de muchísimo peso: una auditoría de la Administración General de Aduanas de la República Popular China.

El objetivo de estos inspectores, que estarán en el país del 23 al 27 de noviembre, es evaluar el sistema oficial de inspección y control en los establecimientos procesadores de carne de Costa Rica.

Expertos chinos hacen importante auditoría en procesos de exportación de Costa Rica. (Senasa)

¿Qué van a revisar los expertos chinos?

Los auditores vienen a revisar cada detalle para asegurarse que todos los procesos de exportación se estén dando como deben ser. Así lo explicó Luis Matamoros, director general del Senasa.

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“Durante el proceso se inspeccionarán tres establecimientos de procesamiento de carne bovina, un establecimiento avícola, un frigorífico y una finca dedicada a la producción de bovinos”, detalló el jerarca.

Además, los visitantes evaluarán los controles oficiales de inocuidad y el desempeño del Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (Lanaseve).

El equipo estará en el país esta semana. (Senasa)

Higiene, trazabilidad y cero residuos

La revisión va a ser sumamente estricta. Según explicó Matamoros, la auditoría permitirá verificar la gestión gubernamental, la trazabilidad y las condiciones de higiene y limpieza de los lugares.

También pondrán bajo la lupa la implementación del sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, así como los programas de vigilancia de residuos químicos y microbiológicos.

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Un examen clave para las exportaciones

Esta visita forma parte de los procesos de seguimiento y verificación que China realiza con los países con los que tiene relaciones comerciales.

Costa Rica ya tiene varios años exportando carne bovina al mercado chino y esta evaluación es una gran oportunidad para demostrar la solidez y continuidad de los controles sanitarios.

China busca verificar los buenos procesos de exportación para segur comercializando carne con Costa Rica. (Carlos González)

Pasar esta prueba con buena nota es fundamental para garantizar que los productos cárnicos y avícolas ticos sigan viajando sin problemas hacia ese gigante asiático.

La auditoría terminará con una sesión de cierre el 27 de noviembre. Posteriormente, cuando los chinos analicen todo lo observado, le enviarán los resultados oficiales a Senasa.

Con este tipo de evaluaciones, Costa Rica reafirma su compromiso con la inocuidad de los alimentos y la protección de la salud pública, pilares clave para fortalecer la confianza de los socios comerciales y mantener abiertas las puertas de los mercados internacionales.