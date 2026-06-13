¿Ganó en Chances? JPS revela los números ganadores del sorteo

La Junta de Protección Social (JPS) jugó este viernes 12 de junio el sorteo de Chances, en el que se dieron a conocer los ganadores de los tres premios.

LEA MÁS: ¿Armó su dieta con consejos de las redes sociales o IA? Expertos alertan sobre esta práctica

El juego, en el cual estaba en disputa un premio mayor de 240 millones de colones en dos emisiones, se inició pasadas las 7:30 p.m., poniendo en vilo a los jugadores para ver si su número de suerte resultaba favorecido.

Estos fueron los números que salieron en cada tómbola:

Premio mayor: 93, serie 417

Segundo premio: 80, serie 069

Tercer premio: 93 serie 497

La JPS realizó este viernes el sorteo de Chances, cuyo premio mayor era de 240 millones de colones. (Transmisión de YouTube/Captura de Pantalla)

Si usted resultó ganador, corra a reclamar su premio, así podrá aprovechar el dinero para pagar deudas o realizar algún proyecto personal o familiar.

En estos lugares puede cambiar el premio

Puede ir a las oficinas de la JPS para que le entreguen el dinero que le corresponde según el premio.

Recuerde que debe presentar el pedacito o el entero en buen estado.

También puede cambiar el premio a través de los socios comerciales de la JPS o de algún banco autorizado.

Si compró en línea, espere a que el dinero sea depositado en la cuenta bancaria que registró en la plataforma de la Junta.

Los ganadores del sorteo pueden cambiar los premios en las oficinas de la JPS. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Abogado explota contra diputados de Pueblo Soberano por tomar drástica decisión sobre un tema delicado

Este domingo habrá Lotería

La JPS realizará el sorteo de Lotería este domingo 14 de junio. El premio mayor tiene un monto de 175 millones de colones por emisión.

El juego se iniciará a las 7:30 p.m. y será transmitido a través de la cuenta de Facebook de la JPS.

Si usted quiere participar con su número de suerte, la fracción tiene un costo de 2.000 colones y el entero, compuesto por cinco fracciones, cuesta 10.000 colones.

LEA MÁS: Hacienda subastará varios iPhone, Nintendo Switch y iPad: así puede participar