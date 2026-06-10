Premio mayor de Chances ya tiene ganador: vea los resultados del sorteo

Este martes 9 de junio se dieron a conocer los números ganadores del sorteo de Chances, cuyo premio mayor estaba en 180 millones de colones en dos emisiones.

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A partir de las 7:30 p.m., giraron las tómbolas para sacar las bolitas con los números correspondientes a cada uno de los tres premios.

Este fue el resultado del juego de este martes:

Premio mayor: 12, serie 875

12, serie 875 Segundo premio: 08, serie 733

Tercer premio: 75, serie 009

La JPS dio a conocer los números ganadores del sorteo de Chances de este martes. (JPS/JPS)

El segundo premio para este sorteo estaba en 25 millones de colones por emisión y el tercero, en 7 millones de colones por emisión.

Tras el sorteo de Chances, se jugó el acumulado, en el cual salieron dos combinaciones, pues salió una bolita en blanco:

Serie 425, número 83

Serie 739, número 03

Si una bolita en blanco sale de la tómbola, significa un premio extra de 2 millones de colones.

¿Dónde se puede cambiar el premio?

Si usted resultó ganador en este sorteo, puede cambiar el premio en diferentes lugares.

Por ejemplo, puede ir a las oficinas de la JPS o a algún banco autorizado.

También puede reclamar el dinero que le corresponde por medio de algún socio comercial de la Junta.

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En caso de que haya comprado en línea, debe esperar a que el dinero le sea depositado en la cuenta bancaria que registró.

El premio mayor del sorteo de este martes era de 160 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

Premio mayor subirá para este viernes

El premio mayor de Chances aumentará para el sorteo de este viernes 12 de junio.

Los jugadores competirán por un premio de 240 millones de colones en dos emisiones.

El juego iniciará pasadas las 7:30 p.m. y será transmitido a través de la página de Facebook de la JPS.

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