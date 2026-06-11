Globalvia no tiene fecha para reabrir ambos carriles tras hundimiento en Orotina

Si usted quiere ir a la playa a disfrutar unos días de descanso y tiene que pasar por la zona donde ocurrió un hundimiento en ruta 27 hace unas semanas, deberá armarse de paciencia porque aún habrá paso regulado hasta nuevo aviso.

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La empresa concesionaria Globalvia informó que aún no tiene una fecha definida para que el tránsito se normalice, es decir, para que se habiliten los dos carriles.

Por el momento, hay paso regulado por un solo carril en el sitio donde se abrió un gran hueco, exactamente en el kilómetro 56, en Orotina.

Globalvia aún no tiene una fecha clara para normalizar el tránsito en la zona donde ocurrió el hundimiento en la ruta 27. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Globalvia afirmó que aún no hay una fecha clara, pese a que se había indicado que la normalización del paso se esperaba para 15 días después del derrumbe, es decir, esta semana.

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¿Qué avances se han hecho?

La concesionaria señaló que, como parte de los trabajos, fue necesario perforar un túnel de alivio paralelo a la alcantarilla existente. De esta forma, se pudo evacuar el embalse que se formó a un costado de la vía.

Sin embargo, las labores se han visto afectadas por las lluvias intensas que han ocurrido en estos días.

Globalvia informó que el equipo pudo evacuar toda el agua y que se procederá con los trabajos de remoción de lodo y material acumulado que originó el derrumbe.

Luego de estas labores, se reemplazará la alcantarilla.

La empresa concesionaria Globalvia señaló que los trabajos continúan en la zona donde ocurrió el hundimiento. Sin embargo, las lluvias han dificultado las labores. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

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