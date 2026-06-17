Incofer confirma riesgo inminente en 7 puentes y anuncia la suspensión de estas rutas clave

Si usted utiliza el tren habitualmente para movilizarse a otro lugar por trabajo, estudio o algún mandado, debe tomar previsiones en los próximos días porque algunas rutas quedarán suspendidas por trabajos ferroviarios.

LEA MÁS: Caminar por San José se vuelve una carrera de obstáculos por aceras en mal estado

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) anunció que los tramos de Cartago y Heredia se verán afectados por la intervención en siete puentes: Los Lagos-Oreamuno, en Cartago; San Joaquín-San Joaquín de Flores, en Heredia; Reventado, en Cartago; Laboratorio AyA, en Cartago; Estación de Tres Ríos-Tres Ríos, en Cartago; y Colima de Montealegre-Tres Ríos, en Cartago.

Las autoridades indicaron que intervendrán esos puentes porque presentan un riesgo inminente y, por eso, deben ser reconstruidos para garantizar la seguridad de los pasajeros.

El Incofer anunció que algunas rutas serán suspendidas por trabajos en siete puentes ferroviarios. (Esteban Bermudez/ebermudez)

“Estas intervenciones traerán beneficios directos a los miles de personas que utilizan el tren diariamente. Entendemos que, como consecuencia, en ocasiones se deban suspender temporalmente algunas rutas de pasajeros”, dijo Álvaro Bermúdez, presidente ejecutivo del Incofer.

“Reconocemos la incomodidad que esto puede generar, pero queremos asegurarles que hemos trabajado en una planificación detallada de cada intervención, revisando minuciosamente junto con nuestros ingenieros y contratistas cada aspecto técnico, con el objetivo de minimizar la afectación a nuestros usuarios”, añadió.

LEA MÁS: Diputado denunció formalmente a legisladora oficialista por un presunto delito muy delicado

Estas rutas se verán afectadas

Debido a las obras ferroviarias, las rutas en Cartago y Heredia se verán afectadas. Durante varios días, los usuarios no podrán utilizar el tren y tendrán que optar por otros medios de transporte.

El tramo Oreamuno-Paraíso se suspenderá a partir del viernes 19 de junio. La medida también se aplicará el lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de junio.

Sin embargo, el servicio entre Oreamuno-Cartago-San José operará con normalidad.

Los usuarios en Cartago y Heredia se quedarán sin tren por varios días. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El tramo San Joaquín de Flores-Alajuela estará fuera de servicio los días viernes 26, lunes 29 y martes 30 de junio, así como el miércoles 1.° de julio.

Mientras tanto, el tramo San José-Heredia-San Francisco funcionará normalmente en los horarios establecidos.

La ruta Cartago-San José estará suspendida del 3 al 17 de julio.

LEA MÁS: Librería Lehman cierra sus puertas después de 130 años en Costa Rica, este es el motivo