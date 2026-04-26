Incofer suspenderá servicio de tren para esta fecha

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) dio una mala noticia para los usuarios del tren que planeaban utilizar el servicio el viernes 1 de mayo.

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Ninguna ruta de tren estará en funcionamiento ese viernes, según Incofer.

Esto se debe a que es feriado por el Día Internacional del Trabajador.

La noticia no fue bien recibida por los usuarios, pues se quedaron con opciones limitadas de transporte público.

El 1 de mayo no habrá servicio de tren por motivo del feriado nacional, según Incofer. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Es increíble, viendo lo colapsado que está el servicio regular de bus en las rutas que cubre el tren, y aun así agarran feriado. Deberían trabajar igual como lo hace el servicio regular de bus también”, “un servicio de tren cerrado por feriado, solo en esta finca sucede eso”, “es feriado, no va a colapsar el tránsito; sin embargo, sí deberían contemplar más adelante horarios hasta para fines de semana y para los mismos feriados por ser transporte público”, son algunos comentarios que dejaron los usuarios.

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¿Cuáles rutas de tren estarán fuera de servicio?

La ruta San José-Cartago estará fuera de servicio el viernes 1 de mayo, así como la de Curridabat-Pavas-Belén.

Tampoco estará en funcionamiento la ruta San José-Heredia-Alajuela en esa fecha.

Por eso, las personas, especialmente aquellas que tendrán que trabajar ese día y que usualmente utilizan el tren, tendrán que ingeniárselas para llegar a sus oficinas.

Asimismo, aquellas que participarán en la marcha por el Día del Trabajador en San José tendrán que olvidarse del tren y utilizar otro servicio de transporte.

Los usuarios de tren se molestaron por el anuncio de Incofer. Ese día tendrán que utilizar otro servicio de transporte. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

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