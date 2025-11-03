INS confirma que ya se pagaron casi 2.000 marchamos en el primer día

El Instituto Nacional de Seguros (INS) confirmó que este lunes 3 de noviembre se pagaron casi 2.000 derechos de circulación.

A partir de este día, los dueños de los vehículos pueden pagar el derecho de circulación para el 2026.

LEA MÁS: Bancos ofrecen carros, motos, viajes y plata si paga el Marchamo 2026 con ellos, vea aquí los detalles

Este año hay un total de 1.943.587 derechos de circulación que se deben cancelar. Según el INS, esta cifra aumentó un 3%; es decir, 58.522 más en comparación al marchamo de este año.

El Ministerio de Hacienda informó que, con el marchamo de 2026, se espera recaudar 162.000 millones de colones.

El INS reportó casi 2.000 pagos de derechos de circulación para 2026. (Jose Cordero/José Cordero)

“Es importante recordar que el Instituto Nacional de Seguros actúa como recaudador de este impuesto y que durante este periodo, pues le traslada el dinero a las diferentes instituciones”, dijo Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS.

Chacón también recordó que todo el dinero que se recaude por el Seguro Obligatorio Automotor (SOA) se destinará a las víctimas de incidentes en carretera, específicamente a la atención médica, el pago de incapacidades, la compra de implementos ortopédicos, la indemnización a familiares de fallecidos, entre otros.

Este año se registran 34.039 incidentes de tránsito atendidos al amparo del SOA.

LEA MÁS: Consejos para aprovechar bien el Black Friday (Viernes Negro), según la inteligencia artificial

¿Dónde se puede consultar el monto del marchamo?

Si usted aún no ha consultado el monto de su marchamo, puede hacerlo a través de este enlace: https://marchamo.ins-cr.com/. Solamente se requiere ingresar el número de placa de su vehículo.

El pago se puede realizar a través del INS o alguna entidad bancaria de su preferencia.

A partir de este lunes 3 de noviembre se puede pagar el marchamo 2026 a través del INS o cualquiera entidad bancaria. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sidney Viales, jefe de Seguros Obligatorios del INS, explicó que para hacer el pago del marchamo, se requiere presentar el documento de identidad vigente. No se requiere la revisión técnica vehicular.

Sin embargo, indicó que, para la entrega de los documentos de circulación, sí se requiere que el vehículo tenga la revisión técnica vehicular.

LEA MÁS: Aguinaldo y pensión se pagarán juntos a los jubilados del IVM este día de noviembre