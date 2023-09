Joven es la mente maestra detrás de las exitosas redes sociales de un supermercado ramonense

Un supermercado familiar en el puro centro de San Ramón tiene 51 mil seguidores en Facebook y casi 48 mil en TikTok, números que cualquier emprendimiento o negocio desearían tener.

Esos asombrosos números son gracias a la creatividad de Carlos “Charlie” Alfaro Cascante, uno de los empleados del súper y responsable de que esas redes sociales funcionen puras tejas.

El montaje de Carlos Alfaro con la visita de Shakira al Súper Mario fue la publicación que ha tenido más alcance hasta este momento. (Cortesía)

Con un estilo muy original, creatividad y hasta con mucho sarcasmo, Charlie logró afianzar a Súper Mario en una posición quizá impensada para un supermercado rural.

Él se tiró al agua en el 2014 y poco a poco fue afinando sus publicaciones, hasta llegar a videos que alcanzaron miles de visualizaciones. El mejor ejemplo fue en el que Charlie explica cuáles son los bombillos más útiles.

Un tema que para muchos podría ser irrelevante, pero gracias a ingenio hizo que ese video lo vieran 150 mil personas.

Claro, este moncheño de cepa estudió Relaciones Públicas, lo cual le sirvió muchísimo para saber cómo promocionar el negocio y por los productos que ofrecen a sus clientes.

Pero su trabajo ha trascendido más allá de San Ramón, ya que muchos de los seguidores de Súper Mario en redes sociales viven en otras partes del país, seducidos por la creatividad y el ingenio de Charlie.

En un video para promocionar el álbum del mundial, Carlos potagoniza una tanda de penales. Él metió un pepinazo. (Tomada de redes sociales.)

Su tono jocoso, irónico y entretenido representan parte de su marca como encargado de las redes sociales del súper familiar, marca que deja a la vista en cualquier publicación que haga.

Tal fue el caso de una foto que subió a Facebook el 23 de junio de este año, cuando medio país bromeaba con memes sobre la visita a Tiquicia de la cantante Shakira.

Este muchacho, de 32 años, no desaprovechó la oportunidad y se mandó con una fotografía de la mano de la colombiana, como si vinieran saliendo del súper. Con esa publicación, la página llegó a un alcance de casi 6 millones y 235 mil interacciones de sus seguidores.

19 mil personas reaccionaron al montaje, más de mil quinientas comentaron y 301 la compartieron.

Con todo esto, nos dimos a la tarea de buscar al famoso Charlie, para hablar con él sobre esta faceta y todo lo que ha aprendido en el camino.

-¿Hace cuánto comenzó a trabajar las redes sociales del súper y qué lo motivó a hacerlo?

Fue alrededor del 2014, yo estudié Comunicación, y para aquel momento sabía de la importancia de comenzar a trabajar la marca en redes sociales, solo que con el tiempo fui cambiando el estilo.

-¿Cómo siente que lo ha recibido la gente, tanto clientes como otras personas que siguen las redes del súper, pero que ni siquiera son de San Ramón?

La mayoría de personas me han tratado muy bien. Suelen llegar al negocio y me hacen un comentario bonito respecto a la página o a veces suelen hacerme alguna bromilla, pero siempre con respeto.

El perfil de Super Mario en Tik Tok tiene casi 48 mil seguidores. (Cortesía)

-¿Cuánto ha aprendido en todo este proceso de posicionamiento de las redes en Facebook y TikTok?

He aprendido bastante. Trato de basar mis anuncios en lo que está de moda o lo que le gusta a mi target (grupo de consumidores).

-¿Cuál es la publicación que más alcance ha tenido y por qué cree que la pegó tantísimo?

La de más alcance fue en la que salgo tomado de la mano con Shakira. No pensé que llegara a tener tanto alcance, ya que muchas empresas hicieron anuncios similares, pero creo que el mío se diferenció porque generaba cierta curiosidad de por qué ella estaba tomada de la mano conmigo y también porque daba risa ver un montaje tan mal hecho.

-¿Cómo describiría su estilo en redes? ¿Lo considera irreverente, diferente de otros, genuino?

No considero que sea irreverente, ya que procuro no faltarle a nadie el respeto. Pienso que es más irónica e impredecible, ya que nadie se esperaría un anuncio así de un minisúper.

En este vídeo, Charlie promociona una marca de salchichón. (Cortesía)

-¿Cuál ha sido la publicación que a usted más le ha gustado y por qué?

Mi favorito es un video para promocionar el álbum del Mundial 2018 en el que pateo un penal. Porque se grabó con un productor, participaron unos estudiantes universitarios a los que les monté el uniforme y porque saqué un buen tiro.

-¿Alguna vez se arrepintió, o si mirara atrás, quizá no haría alguna publicación? ¿Cuál sería?

Me he arrepentido en varias que han causado polémica. Quizás la intención era una, pero la gente la interpretó de otra forma y me ha tocado eliminarla y ofrecer una disculpa por ese medio. Lo bueno es que la gente toma a bien el arrepentimiento.

-¿Qué le dice la gente que admira lo que usted hace en redes?

Suelo recibir muchos buenos comentarios, pero los que más me conmueven son los niños que llegan a tomarse una foto o los señores mayores que dicen que mis anuncios los entretienen mucho y gozan un montón.

-¿Qué pasa con la gente que nunca falta y crítica las publicaciones. ¿Qué le dicen?

A esos generalmente no les hacía caso o los bloqueaba. Últimamente, dependiendo del comentario y de si es una cuenta troll, a veces le respondo de alguna manera divertida y lo publico para generar más impacto y hacerme más publicidad.

- Son 51 mil seguidores en Facebook, una cifra que se desearía cualquier negocio o emprendimiento de este país. ¿Se considera un influencer?

El término influencer nunca me ha gustado, considero que soy más como el personaje y cara del Súper Mario, un negocio que hace publicidad diferente y que a través de mi imagen física ha humanizado la marca.

Un video sobre bombillos útiles para la casa recibió casi 150 mil vistas en Tik Tok. (Cortesía)

-¿Qué le recomendaría a los dueños de negocios similares o comercios pequeños, en cuanto a la necesidad de que aparezcan en redes y que lo hagan de manera exitosa?

Lo primero que deben hacer es dejar la vergüenza atrás y tirarse a pista. Organizar un poquito las ideas de lo que quieren proyectar y no ser demasiado formales. Ahora bien, si definitivamente la cámara se los come, sería bueno considerar que busquen a una persona (familiar o amigo) que tenga facilidad de palabra que les ayude con esa parte. Al rato les funciona a ambos.

- Sé que hasta lo han llevado a dar charlas sobre su trabajo en redes sociales para el Súper Mario. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Es una experiencia muy linda, ya que puedo dar a conocer el negocio y los productos que vendemos a más personas. Aparte, hay mucho emprendedor que se acerca a pedir algún consejo y es lindo sentir que uno puede ayudar a alguien.

LEA MÁS: Según expertos: Humanizar la marca es la clave del éxito para las redes sociales

-¿Le pasa que la gente cree que usted es actor o que ni siquiera trabaja en el súper?

Las personas que no son de San Ramón creen más que todo que soy un colaborador que le hace al Súper Mario la parte de publicidad. Suelen escribir cosas como “deberían subirle el sueldo a ese empleado”.