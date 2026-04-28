JPS anuncia sorteo extraordinario para mayo, vea en cuánto está el premio mayor

Usted podría convertirse en un nuevo millonario el próximo domingo 3 de mayo, pues la Junta de Protección Social (JPS)organizará un sorteo extraordinario, cuyo premio mayor está bien jugoso.

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El domingo 3 de mayo se jugará el sorteo extraordinario de Lotería por el Día del Trabajador, que se conmemora el viernes 1.° de mayo.

Para este juego, el premio mayor es de 320 millones de colones por emisión.

El juego se transmitirá a través de la página de Facebook de la Junta a las 7:30 p.m.

La JPS realizará un sorteo extraordinario en mayo por el Día del Trabajador. (Captura de pantalla)

¿Cuánto cuesta el entero para este sorteo?

Si usted quiere participar en este sorteo extraordinario, el entero tiene un costo de 1.500 colones y el entero de 10 fracciones, 15.000 colones.

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Usted puede comprar el pedacito o la tira con su número de suerte a través de la página web de la Junta o de algún chancero que pueda encontrar en la esquina de la calle.

El premio mayor del sorteo extraordinario de Lotería es de 320 millones de colones por emisión. (Jose Cordero/José Cordero)

Sorteo ordinario Mundialista

En mayo, la Junta también realizará un sorteo Mundialista, cuyo premio mayor es de 7,5 millones de colones por emisión.

El juego ordinario de Chances se hará el sábado 30 de mayo.

Esto no significa que el viernes 29 de mayo no habrá sorteo, pues lo habrá. El domingo 31 de mayo también habrá Lotería.

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