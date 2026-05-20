¿Jugó Chances? Estos fueron los números ganadores del sorteo de este martes

La Junta de Protección Social (JPS) dio a conocer los números ganadores del sorteo de Chances de este martes 19 de mayo.

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Para este sorteo, el premio mayor era de 160 millones de colones en dos emisiones, mientras que el segundo era de 25 millones de colones y el tercero de 7 millones de colones por emisión.

Las tómbolas sacaron varios números según el premio. Este fue el resultado:

Premio mayor: 24, serie 352

Segundo premio: 06, serie 617

Tercer premio: 94, serie 015

La JPS realizó el sorteo de Chance este martes 19 de mayo. (cortesia/cortesia)

Si usted ganó alguno de estos números, ¡felicidades! Aproveche esta oportunidad para cambiar el pedacito que compró para que le den el dinero que le corresponde.

En el acumulado salió una bolita en blanco, cuyo premio es de 2.000.000. Se realizó un sorteo para ver cuántas combinaciones se iban a sacar.

Al final se sacó una combinación de la serie 111 y el número 87.

¿Dónde se puede cambiar el premio?

Los ganadores de este sorteo pueden cambiar el pedacito o el entero en las oficinas de la JPS.

También se puede reclamar el premio en los bancos autorizados o a través de los socios comerciales de la Junta.

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Si compró a través del sitio web de la JPS, debe esperar a que el dinero sea depositado en la cuenta bancaria que registró.

Para el sorteo de este martes, el premio mayor es de 160 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

Premio mayor será más jugoso en el próximo sorteo

La JPS jugará este viernes 22 de mayo el próximo sorteo de Chances.

Para este sorteo, el premio mayor será aún más jugoso: 240 millones de colones en dos emisiones.

Si quiere participar e intentar convertirse en un nuevo millonario, la fracción tiene un costo de 1.500 colones y el entero, de 5 fracciones, cuesta 7.500 colones.

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