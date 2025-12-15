Nacional

La Junta de Protección Social suspende la tradicional conferencia de prensa tras el Gordo Navideño, ¿qué pasó?

La Junta de Protección Social siempre ha hecho una conferencia donde da detalles sobre los ganadores del Gordo Navideño

Por Redacción LT

Si usted tiene buena memoria y se acuerda, pues dichoso, porque nosotros no nos acordamos de que la Junta de Protección Social (JPS) haya suspendido la tradicional conferencia de prensa tras el sorteo del Gordo Navideño, en esta ocasión, del 2025.

Con muy poquitas palabras, la JPS explica por qué suspendió una conferencia tan esperada y que tenían para iniciar a las 2 de la tarde de este lunes 15 de diciembre.

14 de diciembre del 2025. Centro de Convenciones, Heredia. Realización del sorteo del Gordo Navideño 2025 cuyo premio mayor paga hasta 40 millones de colones por fracción según datos de la Junta de Protección Social. En la foto: Los encargados del sorteo muestran a la prensa las bolitas para el primer, segundo y tercer premio. Foto: Albert Marín.
¿Quiénes son los dichosos ganadores del Gordo Navideño 2025? Todavía tendremos que esperar para saberlo. (Albert Marín/Sorteo del gordo navideño 2025.)

“Debido al desarrollo con pago de premios vamos a cancelar la conferencia de hoy en tanto se genera data y las personas realizan los cambios respectivos. Les estaremos avisando lo más pronto posible sobre la convocatoria siguiente. Saludos”, explica la JPS.

LEA MÁS: Conozca las fechas, precios y premios de los sorteos de consolación de la JPS

El país siempre estuvo pendiente de esa primera conferencia porque es donde se informa de los afortunados que se ganaron el Gordo Navideño.

Si bien en los últimos años no se dan nombres, sí algunos datos que lo dejan a uno enchilado por no ser parte de esos dichosos.

Resultados Gordo Navideño 2025: vea la lista completa de premios
Por aquello, no se le olvide revisar sus pedacitos, por ahí puede que haya pegado algo. (Junta de Protección Social /Cortersía)

Les recordamos los tres primeros premios en importancia de la Navideña 2025:

  • Premio mayor ¢1.600 millones por entero: número 78 con la serie 714.
  • Segundo premio ¢160 millones por entero: número 59 con la serie 052.
  • Tercer premio ¢80 millones número 92 con la serie 244.

LEA MÁS: Felicidades a los ganadores: Estos son los números y series favorecidas del Gordo navideño 2025

En el premio extra del acumulado salió una bolita con dos millones de colones para el número 75 y la serie 448.

Sorteos de consolación

La JPS informó que el primer sorteo de consolación se realizará el domingo 21 de diciembre.

LEA MÁS: En estos lugares se vendieron los premios mayores del Gordo Navideño 2025

Este sorteo tendrá un costo de ₡2.000 por fracción y un premio mayor de ₡400 millones por entero, es decir, ₡40 millones por fracción, el mismo monto que el Gordo Navideño.

El segundo sorteo de consolación está programado para el domingo 28 de diciembre. En este caso, el precio por fracción será de ₡1.500, con un premio mayor de ₡300 millones por entero, equivalente a ₡30 millones por fracción.

