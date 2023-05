La otra cara del calor: Vecino de Coronado lleva cinco días sin agua

Don Franklin López Quirós es vecino de San Francisco de Coronado, además tiene un emprendimiento llamado Soda y Pizzería La Torres, y se la ha tenido que jugar como un gato para poder mantener su negocio abierto porque, según nos confirma, tiene cinco días sin agua.

“Hace cinco días el agua llegó de dos a cinco de la mañana, o sea, cuando uno está durmiendo, imposible recolectar. Pasa una cisterna de Acueductos y Alcantarillados (AyA), pero no es siempre. Los cortes eran de 9 a. m. a 10 p. m., pero ahora del todo no llega, se puso peor porque las lluvias no llegan”, explica don Franklin, que ya no sabe ni qué hacer. Tiene un estañón para almacenar, pero con tantos días sin agua tendría que ser sin fondo, para que aguante.

Acueductos y Alcantarillados (AyA) explicó qué es lo que está ocurriendo.

“Durante este periodo (verano) el consumo de agua de las personas aumenta y la producción en las fuentes disminuye. Ante esta situación, AyA (Acueductos y Alcantarillados) toma medidas para distribuir de forma equitativa el agua entre la población con abastecimientos controlados en diferentes sectores del país”, informó el AyA.

Los vecinos de San Francisco de Coronado solo tienen agua cuando pasa la cisterna o muy de madrugada y por poquitas horas. (Cortesía)

Hasta la primera semana de mayo comenzaron los racionamientos, algo que para Roy González Valverde, coordinador en jefe del Acueducto Metropolitano, es mucho mejor que el pronóstico que tenían para este verano.

“El pronóstico venía bien, incluso logramos superar marzo y abril sin racionamientos, fue hasta la primera semana de mayo que arrancamos con los cortes controlados. El pronóstico era que para la primera semana de mayo ya estuviera lloviendo, pero no ha sido así. Las lluvias se asomaron, pero después se fueron”, explica González.

Don Roy dice que la más reciente ola de calor sí ha golpeado los suministros de agua y las plantas en la GAM bajaron su cantidad de agua a la mitad, pero que aun así nos ha ido mucho mejor de lo que esperaban.

Don Franklin la pulsea duro sin agua para mantener su negocito abierto. (Cortesía)

“Se juntan dos situaciones: la cantidad de agua en las plantas está a la mitad y el consumo aumenta en los hogares. Cada miembro de una familia en época lluviosa, en promedio, consume (el equivalente a) 1.200 vasos de agua por día: lavándose las manos, bañándose, en fin, en todo lo que hace al día. Para verano ese consumo sube a 1.400 vasos. Más consumo y menos agua, por eso los racionamientos”, aclaró el funcionario de AyA.

Zonas calientes

Por supuesto que el AyA tiene zonas calientes, o sea, lugares en los que el consumo es muy alto.

No significa que en verano sube demasiado el consumo en esas zonas, sino que ya sea época lluviosa o verano, son lugares de alto consumo; hablamos del sector sur de San José: Alajuelita, San Sebastián y partes importantes de Desamparados, además de Coronado y Moravia.

En Alajuelita siempre hay altos consumos en El Llano y Los Filtros, en Desamparados, San Juan de Dios, solo para darles algunos ejemplos de zonas que, por supuesto, serán más afectadas por el racionamiento.

En estos racionamientos fuertes de agua del 2023 ya usted no lee que le hablemos de Hatillo, barrio Cuba, San Sebastián o el centro de San José, eso tiene que ver con que en La Valencia de Heredia se perforaron dos pozos y están dando bastantica agua para abastecer esos sectores.

“En Acueductos entendemos la importancia de evitar al máximo los racionamientos y trabajamos todos los días en ese objetivo. En estos momentos se trabaja en un pozo en La Florida de Tibás para reforzar la cantidad de agua que llega a Moravia y así evitar racionamientos fuertes. Esperamos que ya para el tercer trimestre de este año ese pozo esté funcionando al 100%”, explica González.

El AyA está trabajando con todo en diferentes nuevos pozos en la GAM para bajar tanto faltante de agua en verano. (Cortesía)

El funcionario además nos adelantó que están trabajando en dos pozos en San Rafael de Alajuela con la intención de que refresquen a los vecinos de Alajuelita.

Le preguntamos a don Roy sobre lo que consideran ellos como racionamiento fuerte y nos dio un ejemplo actual, en estos momentos en San Francisco de Coronado, por la reducción a un poco más de la mitad del agua de la planta de Los Cuadros, el racionamiento supera las ocho horas por día, incluso hay días que llega a diez horas sin agua, eso es un racionamiento fuerte y obliga al AyA a enviar cisternas con agua, por eso diariamente hay tres cisternas repartiendo agua para unas 10 mil personas.

“Esperemos que comiencen las lluvias en unos 15 días, si se atrasan más el asunto se nos complica más. Si entran las lluvias bien, hablamos de que con dos semanas de buenas lluvias las plantas volverán a tener el 100% de su capacidad de agua”, aseguró don Roy.