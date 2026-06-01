Laura Fernández anuncia quién será el nuevo director de la DIS

Laura Fernández, presidenta de la República, nombró a la persona que estará a partir de ahora a cargo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), uno de los cuerpos policiales más importantes del país.

La mandataria designó a Pablo Martínez Bertozzi como el encargado de ese cuerpo policial.

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Pablo Martínez Bertozzi será quien dirija la DIS (Presidencia)

“El señor Martínez Bertozzi tiene 36 años, es abogado de profesión y cuenta con una amplia trayectoria en asesoría política y estratégica en espacios de alta toma de decisión y articulación institucional.

“Durante los últimos años participó en el manejo de asuntos de alta sensibilidad para el Estado y en procesos de coordinación interinstitucional”, informó Presidencia.

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Además, Casa Presidencial detalló que su perfil combina análisis jurídico e institucional, capacidad estratégica y criterio técnico para la toma de decisiones en entornos complejos.

“El nuevo director de la DIS conoce bien cómo funciona el Estado desde adentro, lo que le permite tener una lectura muy atinada en temas de seguridad e inteligencia”, agrega el comunicado.

La DIS está bajo el mando exclusivo de la Presidencia de la República. (José Cordero)

Qué es la DIS y cuáles son sus funciones?

La DIS es una policía que está bajo el mando exclusivo de la Presidencia de la República de Costa Rica y funciona principalmente como órgano informativo del mandatario de turno, en materia de seguridad nacional.

Entre las atribuciones de la DIS están:

- Detectar, investigar, analizar y comunicar, al presidente de la República o al ministro de la Presidencia, la información necesaria para prevenir hechos que impliquen riesgo para la independencia o la integridad territorial o pongan en peligro la estabilidad del país y de sus instituciones.

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- Coordinar con organismos internacionales los asuntos de seguridad externa.

- Ejecutar labores de vigilancia en materia de seguridad del Estado y de sus bienes, con la autorización previa y expresa del ministro respectivo.

- Informar a las autoridades pertinentes del Poder Judicial, de la amenaza o la comisión de un delito y trabajar coordinadamente con esos cuerpos, para prevenirlo o investigarlo.

Los informes y documentos internos de la DIS son confidenciales. (JDNT)

Datos de la legislación sobre la DIS

La Ley le prohíbe a la DIS dirigir allanamientos, realizar interrogatorios, emitir citatorios y participar en detenciones.

El cuerpo policial puede participar, si un caso lo justifica, junto con autoridades que realizan acciones coercitivas, principalmente para brincarles información o colaboración, pero esa intervención debe autorizarla un juez de la República.

Los informes y documentos internos de la DIS son confidenciales y pueden declararse secreto de Estado, mediante una resolución del presidente.