Limonenses molestos por detalle en desfile josefino

El paseo de los Damas, en San José, se llenó el domingo de fiesta, color y baile con actividades para celebrar a la cultura afrocostarricense.

Naygell Hodgson fue uno de los que mostró su malestar por el bodypaint en desfile caribeño

Todo hasta ahí estuvo bien, pero ocurrió algo que indignó a una parte de la comunidad afrocaribeña y fue la inclusión en el “parade” (desfile) de gente con los cuerpos pintados.

Uno que se manifestó fue Naygell Hodgson, limonense que participa en desfiles caribeños del 31 de agosto desde hace diez años.

“Tengo 35 años y nunca he visto algo como esto conmemorando el mes de la Afrodescendencia. Usted ve personas en los parade con dashikis, camisas alusivas, pero nunca con este tipo de cosas (cuerpos desnudos pintados). Me indigna que estén utilizando este tipo de celebraciones para forzar otro tipo de ideologías”, afirmó.

La representación de cuerpos pintados fue la que calentó los ánimos de los afrocaribeños. (Alonso Tenorio)

Hodgson dijo no saber quiénes organizaron esa muestra en particular y que si había un afrodescendiente en la agrupación de cuerpos pintados, a él le daría pena ajena.

Recordó que ha participado en muchos desfiles y que ha aguantado calores inimaginables con manga larga y pantalones largos con el fin de que se vea bonito y se respeten elementos propios de su cultura.

¿Qué fue aquello?

Cynthia Small, presidenta de la Asociación Jamaica Mowatt, también vio con preocupación lo ocurrido este domingo en San José.

“Estuve revisando los videos de los desfiles en los otros cantones, algunos muy bien organizados, pero hay una situación que también observé, cada parade responde a la idiosincracia de su comunidad”.

Lo que vio en San José no la dejó satisfecha.

“Parece una especie de rejuntado de imitación del parade de Limón centro por los trajes, pero una confusión entre carnaval y parade. Tanto el carnaval como el desfile del Día del Negro son manifestaciones culturales propias de nuestra etnia, pero tienen fundamentos y propósitos distintos”, añadió.

Naygell Hodgson tiene diez años de participar en los desfiles afrocaribeños destacando su cultura y tradiciones. (Cortesía)

Esencialmente el carnaval es para el entretenimiento de las personas que toman una semana para divertirse después de un largo año de trabajo.

El parade se hace para celebrar y reconocer los aportes de la etnia negra y la cultura afrodescendiente al país, por lo tanto es una ventana para mostrarse.

“El vestuario es elegante, no hay pelados, no es lo nuestro. No hay bailes sensuales, ni de mal gusto, menos el perreo. ¡Hay prestancia y elegancia!”, explicó.

Doña Cynthia hizo un llamado a que se cuiden y conserven las formas en el desfile de Limón y recordó que no tiene que estar el “comité” vigilando para que sigan las reglas inculcadas por los ancestros.