Los dos presidentes que dejaron el ego de lado y pidieron no colocar fotos suyas en edificios

La imagen del presidente Rodrigo Chaves en el aeropuerto Juan Santamaría ha dado de qué hablar. Twitter. (Foto tomada de Twitter)

Dos expresidentes de la República prohibieron poner sus fotos en edificios gubernamentales, caso contrario a Rodrigo Chaves, de quien hay unos retratos en el aeropuerto, los cuales han generado polémica.

En los últimos días, el mandatario es motivo de debate, porque desde inicios de diciembre, según confirmó Aeris, su imagen aparece en el área de Migración en Llegadas y en el área de Aduanas del aeropuerto Juan Santamaría.

La empresa Aeris, que administra la terminal aérea confirmó a La Teja que “la solicitud fue gestionada por la Dirección de Protocolo de Presidencia de la República, los costos y la logística fueron asumidos por el Gobierno”.

A diferencia de Chaves, los expresidentes Rodrigo Carazo Odio y Luis Guillermo Solís no quisieron que sus imágenes adornaran distintas instituciones estatales.

Carazo, quien gobernó Tiquicia de 1978 a 1982, solicitó que en cada obra que se construyera bajo su gestión no se colocara su nombre, sino que dijera “Construido por el Pueblo. 1978 - 1982″.

En el caso de Solís, el exmandatario firmó un decreto el 9 de mayo del 2014, un día después de asumir el mando presidencial, para que no se exhibiera sus fotos oficiales. Este decreto venció el 8 de mayo del 2018.

El expresidente Rodrigo Carazo pidió que en cada obra que se construyera bajo su gestión no se colocara su nombre, sino que cada placa dijera “Construido por el Pueblo. 1978 - 1982″. Archivo.

“Las placas, emblemas o enseñas que se coloquen en las obras o infraestructuras públicas, construidas total o parcialmente con fondos públicos, no contendrán el nombre de funcionarios públicos, únicamente se podrá indicar el año de su inauguración”, decía el decreto N° 07-P.

Cuando se dio a conocer la decisión de Solís, esto publicó el medio argentino Infobae en su sitio web acerca del uso de fotos oficiales en espacios públicos:

“Es una larga tradición populista que se vive desde hace décadas en toda la región. La férrea estructura presidencialista permite esos homenajes egocéntricos que se repiten en cada uno de los países de la región: monumento que se inaugura, escuela que se construye, plaza que se levanta lleva una placa en agradecimiento al ‘gesto patriótico’ del presidente en funciones”.

Una vez más, un acto del presidente Chaves da de qué hablar. Archivo.

¿Bien o mal?

Un ciudadano nicaragüense residente en el país se expresó sobre la imagen. Esta persona pidió no revelar su identidad por su seguridad, pues llegó a Costa Rica huyendo de las medidas del gobierno de Daniel Ortega.

“En el caso de Costa Rica, se ha criticado el corte del presidente Chaves, debido a su forma de gobernar, su forma de mandar, de querer un gobierno prácticamente autoritario, en el que se tiene que hacer lo que él quiere y si no se hace, el problema está en la institución o sector que se negó a hacer lo que el gobierno está mandando.

“Eso se ve en Nicaragua y en los inicios del gobierno de Ortega se le veía en pancartas en las calles. Hoy se ve la imagen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en los libros de texto en las escuelas, como una figura que los estudiantes deben conocerlos, logros, entre comillas y eso se va incrementando”, manifestó.

Vieja tradición

El experto en protocolo Juan Carlos Bonilla afirmó que no le parece extraño que la Dirección de Protocolo de Casa Presidencial haya hecho la solicitud, porque el colocar fotos oficiales en edificios era una práctica a la que recurrían otros expresidentes.

“El hecho de colocar la foto en el aeropuerto es una asunto nuevo, pero no podría llamarla como una práctica de gobiernos autoritarios. Desde hace algunos años se dejó de recurrir a esta práctica en edificios en el país y posiblemente, Presidencia quiso colocarla porque el presidente representa a todos los ciudadanos”, afirmó.

El expresidente Luis Guillermo Solís prohibió mediante un decreto que se colocara una foto oficial suya en edificios. Archivo.

El politólogo Sergio Araya agregó que esta es una práctica a la que recurren algunas democracias en el mundo, como en España, en donde se puede ver la imagen del rey Felipe.

“El presidente es el primer ciudadano del país y de alguna forma le da la bienvenida a las personas que vienen ingresando a territorio tico, esto no se hacía en Costa Rica, es poco usual”, afirmó.

¿Es una medida de un gobierno autoritario o dictatorial?

“Es polémico, pero llevarlo al plano de que es dictadura me parece exagerado, es cierto que hay países en donde se hace el culto a la persona, como en Corea del Norte o Nicaragua, en donde está ese tipo de liderazgo”, dijo.

El politólogo Gustavo Araya cuestionó el objetivo de la colocación de la imagen en la terminal aérea.

“Usted dice poner una foto del presidente, pero qué gana el país, las personas que llegan al aeropuerto y la ven, o qué pierde.

“La pregunta es si no hay un objetivo claro con la foto del presidente, un mensaje claro no dice nada, no dice Welcome to Costa Rica (bienvenido a Costa Rica) o un mensaje en donde se invite a que Costa Rica sea el país más feliz del mundo”, expresó.

Para Araya, ese espacio podría ser mejor aprovechado.

“Parece que lo que se busca es un culto a la figura, entonces uno se pregunta, ¿qué sería mejor en lugar de esa foto? Tal vez se podría poner información sobre seguridad, sobre nuestras riquezas naturales, algo que agregue valor a la visita, al retorno al país de la persona”, comentó.