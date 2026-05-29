Los pilares de la democracia se fortalecieron con casi un millón de estudiantes votando

Las escuelas y colegios de Costa Rica se transformaron este viernes 29 de mayo en lugares llenos de entusiasmo, propuestas, debates y mucha participación, gracias a las elecciones estudiantiles.

Estudiantes hicieron fila desde temprano para participar en las elecciones estudiantiles realizadas en todo el país. (MEP/Cortesía)

Estas elecciones permitieron a cerca de un millón de alumnos escoger a sus gobiernos estudiantiles en una verdadera fiesta democrática.

En la Escuela Nacionales Unidas cada estudiante votó en perfecto orden y en total secreto. (MEP/Cortesía)

Desde temprano, en todo el país, los estudiantes llegaron emocionados a ejercer el voto en procesos organizados por los Tribunales Electorales Estudiantiles, donde no faltaron las campañas políticas, las promesas electorales, los debates públicos y hasta innovaciones tecnológicas como el voto electrónico implementado en la Escuela Naciones Unidas, en San José.

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Las campañas políticas estudiantiles llenaron de color y propuestas las escuelas y colegios de Costa Rica. (MEP/Cortesía)

La actividad contó con la participación del ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, quien acompañó la jornada electoral estudiantil y destacó la importancia de enseñar democracia desde las aulas, permitiendo que los jóvenes aprendan a participar, dialogar y defender sus ideas desde pequeños.

Foto importantísima porque los Tribunales Electorales Estudiantiles organizaron y vigilaron todo el proceso. (MEP/Cortesía)

“Atrévanse a levantar la mano, a defender sus ideas, a ser parte del cambio que quieren ver, porque la democracia no empieza a los 18 años, empieza en las aulas y también se aprende viviéndolas”, comentó el jerarca durante la actividad.

Campañas, debates y elecciones reales

El voto electrónico llamó la atención durante las elecciones estudiantiles en San José. (MEP/Cortesía)

Durante toda la semana, entre el 25 y el 28 de mayo, miles de estudiantes participaron activamente en campañas políticas internas dentro de sus centros educativos.

Cerca de un millón de estudiantes participaron en la elección de sus Gobiernos Estudiantiles. (MEP/Cortesía)

Hubo presentación de propuestas, debates públicos, recorridos de los partidos estudiantiles y espacios para compartir ideas sobre mejoras para las escuelas y colegios.

Cerca de un millón de estudiantes participaron en la elección de sus Gobiernos Estudiantiles. (MEP/Cortesía)

Las actividades permitieron que muchos estudiantes experimentaran por primera vez cómo funciona un proceso democrático, entendiendo la importancia de escuchar diferentes posiciones, respetar criterios distintos y participar activamente en las decisiones de su comunidad educativa.

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El ministro Leonardo Sánchez Hernández acompañó la jornada electoral en la Escuela Naciones Unidas. (MEP/Cortesía)

En varios centros educativos los estudiantes organizaron actividades similares a las elecciones nacionales, incluyendo padrón electoral, propaganda, fiscales, papeletas y urnas, mientras que otros apostaron por herramientas digitales para facilitar el sagrado voto.

Cada voto fue confirmado en el padrón electora para que se viviera una jornada 100% democrática. (MEP/Cortesía)

Voto estudiantil que fortalece

El proceso electoral estudiantil también sirvió para que muchos jóvenes perdieran el miedo de hablar en público, proponer ideas y asumir responsabilidades dentro de sus comunidades educativas.

En verdad fue una jornada de tremenda fiesta democrática. (MEP/Cortesía)

Según explicó el MEP, las elecciones no solo buscan escoger representantes, sino también fortalecer valores como el respeto, la tolerancia, la libertad de expresión y la participación responsable.

Cada mesa de votación estaba perfectamente identificada y ordenada. (MEP/Cortesía)

La Escuela Naciones Unidas fue uno de los centros que más llamó la atención debido a la llegada del voto electrónico, una herramienta que permitió agilizar el proceso y acercar a los estudiantes al uso de tecnología aplicada a la democracia.

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Los profesores también participaron como vigilantes del proceso electoral. (MEP/Cortesía)

La jornada de este 29 de mayo queda marcada como un día especial para miles de estudiantes costarricenses que pudieron vivir desde adentro la experiencia democrática y entender que su voz y su voto también tiene valor dentro de la sociedad.