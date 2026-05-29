Nacional

Los pilares de la democracia se fortalecieron con casi un millón de estudiantes votando

Escuelas y colegios de todo el país se llenaron de urnas, debates, campañas y votaciones

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Por Eduardo Vega

Las escuelas y colegios de Costa Rica se transformaron este viernes 29 de mayo en lugares llenos de entusiasmo, propuestas, debates y mucha participación, gracias a las elecciones estudiantiles.

La mañana de este viernes 29 de mayo, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, participó en la jornada electoral estudiantil de la Escuela Naciones Unidas, en San José, donde se ejerce el voto electrónico.
Estudiantes hicieron fila desde temprano para participar en las elecciones estudiantiles realizadas en todo el país. (MEP/Cortesía)

Estas elecciones permitieron a cerca de un millón de alumnos escoger a sus gobiernos estudiantiles en una verdadera fiesta democrática.

La mañana de este viernes 29 de mayo, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, participó en la jornada electoral estudiantil de la Escuela Naciones Unidas, en San José, donde se ejerce el voto electrónico.
En la Escuela Nacionales Unidas cada estudiante votó en perfecto orden y en total secreto. (MEP/Cortesía)

Desde temprano, en todo el país, los estudiantes llegaron emocionados a ejercer el voto en procesos organizados por los Tribunales Electorales Estudiantiles, donde no faltaron las campañas políticas, las promesas electorales, los debates públicos y hasta innovaciones tecnológicas como el voto electrónico implementado en la Escuela Naciones Unidas, en San José.

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La mañana de este viernes 29 de mayo, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, participó en la jornada electoral estudiantil de la Escuela Naciones Unidas, en San José, donde se ejerce el voto electrónico.
Las campañas políticas estudiantiles llenaron de color y propuestas las escuelas y colegios de Costa Rica. (MEP/Cortesía)

La actividad contó con la participación del ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, quien acompañó la jornada electoral estudiantil y destacó la importancia de enseñar democracia desde las aulas, permitiendo que los jóvenes aprendan a participar, dialogar y defender sus ideas desde pequeños.

La mañana de este viernes 29 de mayo, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, participó en la jornada electoral estudiantil de la Escuela Naciones Unidas, en San José, donde se ejerce el voto electrónico.
Foto importantísima porque los Tribunales Electorales Estudiantiles organizaron y vigilaron todo el proceso. (MEP/Cortesía)

“Atrévanse a levantar la mano, a defender sus ideas, a ser parte del cambio que quieren ver, porque la democracia no empieza a los 18 años, empieza en las aulas y también se aprende viviéndolas”, comentó el jerarca durante la actividad.

Campañas, debates y elecciones reales

La mañana de este viernes 29 de mayo, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, participó en la jornada electoral estudiantil de la Escuela Naciones Unidas, en San José, donde se ejerce el voto electrónico.
El voto electrónico llamó la atención durante las elecciones estudiantiles en San José. (MEP/Cortesía)

Durante toda la semana, entre el 25 y el 28 de mayo, miles de estudiantes participaron activamente en campañas políticas internas dentro de sus centros educativos.

La mañana de este viernes 29 de mayo, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, participó en la jornada electoral estudiantil de la Escuela Naciones Unidas, en San José, donde se ejerce el voto electrónico.
Cerca de un millón de estudiantes participaron en la elección de sus Gobiernos Estudiantiles. (MEP/Cortesía)

Hubo presentación de propuestas, debates públicos, recorridos de los partidos estudiantiles y espacios para compartir ideas sobre mejoras para las escuelas y colegios.

La mañana de este viernes 29 de mayo, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, participó en la jornada electoral estudiantil de la Escuela Naciones Unidas, en San José, donde se ejerce el voto electrónico.
Cerca de un millón de estudiantes participaron en la elección de sus Gobiernos Estudiantiles. (MEP/Cortesía)

Las actividades permitieron que muchos estudiantes experimentaran por primera vez cómo funciona un proceso democrático, entendiendo la importancia de escuchar diferentes posiciones, respetar criterios distintos y participar activamente en las decisiones de su comunidad educativa.

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La mañana de este viernes 29 de mayo, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, participó en la jornada electoral estudiantil de la Escuela Naciones Unidas, en San José, donde se ejerce el voto electrónico.
El ministro Leonardo Sánchez Hernández acompañó la jornada electoral en la Escuela Naciones Unidas. (MEP/Cortesía)

En varios centros educativos los estudiantes organizaron actividades similares a las elecciones nacionales, incluyendo padrón electoral, propaganda, fiscales, papeletas y urnas, mientras que otros apostaron por herramientas digitales para facilitar el sagrado voto.

La mañana de este viernes 29 de mayo, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, participó en la jornada electoral estudiantil de la Escuela Naciones Unidas, en San José, donde se ejerce el voto electrónico.
Cada voto fue confirmado en el padrón electora para que se viviera una jornada 100% democrática. (MEP/Cortesía)

Voto estudiantil que fortalece

El proceso electoral estudiantil también sirvió para que muchos jóvenes perdieran el miedo de hablar en público, proponer ideas y asumir responsabilidades dentro de sus comunidades educativas.

La mañana de este viernes 29 de mayo, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, participó en la jornada electoral estudiantil de la Escuela Naciones Unidas, en San José, donde se ejerce el voto electrónico.
En verdad fue una jornada de tremenda fiesta democrática. (MEP/Cortesía)

Según explicó el MEP, las elecciones no solo buscan escoger representantes, sino también fortalecer valores como el respeto, la tolerancia, la libertad de expresión y la participación responsable.

La mañana de este viernes 29 de mayo, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, participó en la jornada electoral estudiantil de la Escuela Naciones Unidas, en San José, donde se ejerce el voto electrónico.
Cada mesa de votación estaba perfectamente identificada y ordenada. (MEP/Cortesía)

La Escuela Naciones Unidas fue uno de los centros que más llamó la atención debido a la llegada del voto electrónico, una herramienta que permitió agilizar el proceso y acercar a los estudiantes al uso de tecnología aplicada a la democracia.

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La mañana de este viernes 29 de mayo, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, participó en la jornada electoral estudiantil de la Escuela Naciones Unidas, en San José, donde se ejerce el voto electrónico.
Los profesores también participaron como vigilantes del proceso electoral. (MEP/Cortesía)

La jornada de este 29 de mayo queda marcada como un día especial para miles de estudiantes costarricenses que pudieron vivir desde adentro la experiencia democrática y entender que su voz y su voto también tiene valor dentro de la sociedad.

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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