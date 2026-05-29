Los pilares de la democracia se fortalecieron con casi un millón de estudiantes votando

Las escuelas y colegios de Costa Rica se transformaron este viernes 29 de mayo en lugares llenos de entusiasmo, propuestas, debates y mucha participación, gracias a las elecciones estudiantiles.
Estas elecciones permitieron a cerca de un millón de alumnos escoger a sus gobiernos estudiantiles en una verdadera fiesta democrática.
Desde temprano, en todo el país, los estudiantes llegaron emocionados a ejercer el voto en procesos organizados por los Tribunales Electorales Estudiantiles, donde no faltaron las campañas políticas, las promesas electorales, los debates públicos y hasta innovaciones tecnológicas como el voto electrónico implementado en la Escuela Naciones Unidas, en San José.
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La actividad contó con la participación del ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, quien acompañó la jornada electoral estudiantil y destacó la importancia de enseñar democracia desde las aulas, permitiendo que los jóvenes aprendan a participar, dialogar y defender sus ideas desde pequeños.
“Atrévanse a levantar la mano, a defender sus ideas, a ser parte del cambio que quieren ver, porque la democracia no empieza a los 18 años, empieza en las aulas y también se aprende viviéndolas”, comentó el jerarca durante la actividad.
Campañas, debates y elecciones reales
Durante toda la semana, entre el 25 y el 28 de mayo, miles de estudiantes participaron activamente en campañas políticas internas dentro de sus centros educativos.
Hubo presentación de propuestas, debates públicos, recorridos de los partidos estudiantiles y espacios para compartir ideas sobre mejoras para las escuelas y colegios.
Las actividades permitieron que muchos estudiantes experimentaran por primera vez cómo funciona un proceso democrático, entendiendo la importancia de escuchar diferentes posiciones, respetar criterios distintos y participar activamente en las decisiones de su comunidad educativa.
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En varios centros educativos los estudiantes organizaron actividades similares a las elecciones nacionales, incluyendo padrón electoral, propaganda, fiscales, papeletas y urnas, mientras que otros apostaron por herramientas digitales para facilitar el sagrado voto.
Voto estudiantil que fortalece
El proceso electoral estudiantil también sirvió para que muchos jóvenes perdieran el miedo de hablar en público, proponer ideas y asumir responsabilidades dentro de sus comunidades educativas.
Según explicó el MEP, las elecciones no solo buscan escoger representantes, sino también fortalecer valores como el respeto, la tolerancia, la libertad de expresión y la participación responsable.
La Escuela Naciones Unidas fue uno de los centros que más llamó la atención debido a la llegada del voto electrónico, una herramienta que permitió agilizar el proceso y acercar a los estudiantes al uso de tecnología aplicada a la democracia.
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La jornada de este 29 de mayo queda marcada como un día especial para miles de estudiantes costarricenses que pudieron vivir desde adentro la experiencia democrática y entender que su voz y su voto también tiene valor dentro de la sociedad.