Los Zumbis también tienen un rico sabor a cualquier hora del día en Subway

Los Zumbis siguen soltando pistas, siguen escondiéndose en los mapas y modelando de lo lindo en los afiches. Siguen alegrando a las familias y uniéndolas para encontrar cada personaje entre risas y un riquísimo sabor.

Como ya pudo comprobar amigo lector, a la familia Zumbi se unió otra linda familia, la de Subway, que, incluso, viene con una zumbipromoción sabrosísima.

Hay una zumbipromoción esperándolo en cualquier restaurante Subway. (Cortesía/Cortesía)

“Desde que La Teja me presentó la idea me pareció lindísimo el proyecto de volver a traer a Los Zumbis, algo que una generación lo vivimos hace muchos años y era un momento de compartir en familia cuando llegaba el periódico.

LEA MÁS: Esta es la increíble y desconocida historia de cómo nacieron los dos primeros Zumbi en Costa Rica

“Lo más esperado era el mapa para buscar todas las pistas y que bonito ahora que muchos niños y jóvenes lo puedan experimentar, ese contacto con el papel que tanto se ha perdido. Entretenimiento sano con un toque de nostalgia sin duda la combinación perfecta”, asegura Gía Pandolfo, gerente de Mercado de Subway Costa Rica.

La familia Zumbi y la familia de Subway se unen para alegrar y unir a los hogares. (Cortesía/Cortesía)

¡Zumbipromoción!

Dinámica en Subway en Los Zumbis: Por la compra de 1 Sub de 15cm o un Footlon de 30cm del sabor que se indica en el mapa que salió el domingo en Nación y lunes en La Teja, el cliente recibirá gratis 1 galleta y 1 bebida de 16 oz.

El cliente solo debe enseñar el mapa correspondiente a esa semana en el restaurante con el Zumbi Subway identificado.

Les vamos a dar un bolado, este viernes sale de nuevo el tercer zumbimapa en Nación y La Teja porque por un error de impresión salió un poco borroso, también puede llevar este a Subway.

Cumplieron 30 años

Subway cuenta con 81 restaurantes en Costa Rica, tiene presencia en las 7 provincias y genera más de 850 puestos de empleos directos.

Esta sabrosura usted la puede disfrutar solo en Subway. (Cortesía/Cortesía)

Recientemente celebró su 30 aniversario recordando la apertura de su primer restaurante en el país en Los Yoses el 14 de julio de 1995.

LEA MÁS: “Ahora los voy a disfrutar más”: creador de Los Zumbis habla de su esperado regreso a Costa Rica

Desde que inició operaciones a nivel mundial se ha caracterizado por ser una marca con productos de la más alta calidad, ingredientes frescos y opciones muy sabrosas para todos los gustos preparado al momento a gusto del cliente.

Una bella ilustración del primer restaurante Subway en Costa Rica hace 30 años. (Cortesía/Cortesía)

También sus promociones son muy gustadas y consolidadas como el famoso Sub del Día por ¢2.000 o la promoción de las tardes con su icónico Italiano B.M.T a un precio especial de ¢3.600.

LEA MÁS: Papá de los Zumbi Fernando de Narváez ya está en Costa Rica, vea todo lo que nos contó al bajar del avión

Su colección SERIES se ha convertido en una de las favoritas y próximamente para la fiesta del fútbol que se vivirá habrá sorpresas en el menú.