Definitivamente, la diversión se vive mejor en familia y Tiendas TOYS lo tiene muy claro; por eso se une a los momentos que más unen a grandes y pequeños, al ser parte de la familia de Los Zumbis.

Los juguetes son lo suyo, por eso están conscientes de que la verdadera magia está en las risas, en los abrazos y en cada recuerdo que se crea juntos.

Con Los Zumbis “traen de vuelta todo lo que era el juego en familia”. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Para Andrés Liebhaber, gerente de Mercadeo de Tiendas TOYS, Los Zumbis representan una oportunidad de recordar aquellos momentos vividos en el núcleo familiar, ya que “traen de vuelta todo lo que era el juego en familia, ese famoso tiempo de calidad que poco a poco se ha venido perdiendo.

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“Cuando vimos la oportunidad de involucrar la marca con este lanzamiento que trae Grupo Nación de vuelta, no lo pensamos dos veces, porque creemos que las dos marcas y acciones están profundamente ligadas. TOYS es familia, juego, risas y Los Zumbis son lo mismo”, comentó.

Por otro lado, se vio la oportunidad de volver a conectar familias y amigos con este nuevo lanzamiento de Los Zumbis.

Camila Sandoval, generadora de contenido y vocera de Tiendas TOYS. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Camila Sandoval, generadora de contenido y vocera de la marca, contó que desde que conoció el proyecto (y entendiendo que ella no había vivido ni jugado con el lanzamiento hace más de 30 años) supo que venía una oportunidad para volver a tener tiempo de calidad y conectar con sus padres, tíos y abuelos.

La familia de Los Zumbis es bien colorida, amigable y alegre. (Cortesía/La Nación)

“Cuando me mostraron el proyecto, sentí intriga y dudas, porque nuestras generaciones no somos de abrir un periódico de papel, pero conocí la historia, el alcance y todo lo que significaba, y me emocioné de una, pensando cómo y con quién iba a completar y buscar Los Zumbis en los mapas”.

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Es importante destacar cómo TOYS, en línea con estos relanzamientos, recuerda que este año vienen con fuerza muchas otras apuestas cargadas de nostalgia y de las cuales la marca será parte importante, como Mario Bros, que recién se estrena y une a grandes y chicos.

Los Zumbis unen generaciones y alegran hogares, eso lo tiene claro TOYS. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

También licencias como Toy Story, Master of the Universe, Spiderman y otras más estrenarán películas este 2026, apelando a la unión de generaciones.

“En TOYS siempre estamos a la vanguardia con todos los lanzamientos y estrenos. En cualquiera de nuestras tiendas, ustedes podrán encontrar promociones increíbles, sorpresas especiales y experiencias pensadas para compartir en familia”, comentó Camila.

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Tiendas TOYS es parte de la familia de Los Zumbis en el regreso de estos coloridos bichitos al país. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Por eso seguimos trayendo alegría, emoción y todo lo necesario para que cada visita se convierta en una aventura inolvidable. Porque cuando la familia se reúne a jugar y pasarla bien, las risas muchas veces iniciaron en un pasillo de TOYS”, asegura don Andrés.