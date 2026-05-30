Mamá denuncia pesadilla que estaría viviendo su hijo por bullying en colegio de Cartago

Cada día se escuchan más historias de estudiantes que son víctimas de bullying en colegios y escuelas del país y un nuevo y triste caso se presentó en el Liceo Occidental de Cartago, donde algunos alumnos, al parecer, asisten con temor porque sufren agresiones verbales o físicas.

LEA MÁS: Banco ofrece casas desde ₡29 millones en distintas zonas de la GAM

Un estudiante de 12 años, cuya identidad se reserva por ser menor de edad, fue víctima de una presunta agresión física este jueves 28 de mayo en ese centro educativo. Según relataron su mamá y su abuela, él se encontraba en la soda cuando fue golpeado por un joven que le habría estado haciendo bullying desde hace varios meses.

Él estaba con otros compañeros, quienes al ver acercarse al estudiante, de 15 años, que los pasa agrediendo, decidieron alejarse.

No obstante, poco después la víctima sintió un golpe entre la mandíbula, la mejilla y el cuello, lo que le provocó mareos. Al identificar a su agresor, se dio cuenta de que era el estudiante que lo ha molestado desde que ingresó al colegio.

El muchacho, supuestamente, continuó golpeándolo en el estómago mientras le reclamaba que hablaba mal de él con otros estudiantes, algo que la víctima niega.

Tras la agresión, dos estudiantes se habrían acercado para ayudarlo y avisaron a una auxiliar.

La mamá del joven recibió una llamada avisándole lo sucedido pasadas las 8 a. m. y acudió al colegio.

Paramédicos atendieron al estudiante, quien presentaba signos vitales normales. Posteriormente fue llevado a su casa y la familia interpuso una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de la cual La Teja tiene copia.

Situación ocurría desde inicio de clases

El joven ingresó al liceo con ilusión por comenzar la secundaria.

Sin embargo, según su familia, dos estudiantes comenzaron a molestarlo desde el inicio del curso lectivo.

Comentaron que él llevaba dinero para comprar comida u otras necesidades, pero los jóvenes que le hacían bullying presuntamente le quitaban el efectivo.

“Mi hijo me venía refiriendo que había amenazas de estos muchachos de que si no les daba la plata o la comida, le iban a pegar. Todo empezó porque le pedían 200 colones para copias y él se negaba”, contó la mamá.

Un estudiante de 12 años habría recibido bullying en el colegio desde el inicio de clases. El jueves sufrió una presunta agresión física en su cara. Imagen creada con IA. (Gemini/Gemini)

“Después fue con la comida, empezaron a decir que les comprara o que les diera la plata”, agregó.

Un viernes de marzo, la mujer recibió una llamada de su hijo informándole que lo habían amenazado con golpearlo a la salida.

“Llegué y hablé con la directora. Puse la denuncia y me dijo que iba a citar a los estudiantes y a sus papás. Luego me indicó que habló con ellos y que aseguraron que no volverían a molestarlo”, relató.

La mamá aseguró que una de las recomendaciones fue que su hijo evitara ir solo al baño y permaneciera cerca de la dirección durante los recreos.

Dejó de comer

Aunque siguieron las recomendaciones, la situación no mejoró. El joven llegaba triste a casa y dejó de usar los lentes que necesita porque era objeto de burlas.

“Lo amenazaban con quebrárselos porque era ‘cuatro ojos’ o le decían ‘la cerda’”, comentó Arce.

La familia volvió a reportar la situación y como medida decidió cambiarlo de sección.

“Eso fue la semana pasada, pero no fue a clases porque estaba enfermo. Regresó el lunes y llegó muy triste. Le pregunté qué pasó y me dijo que nada, que iba a dormir”, recordó.

El muchacho durmió toda la noche y se levantó de madrugada con una contractura muscular. Desde que sufre bullying, no quiere comer ni tiene deseos de asistir al colegio.

La mamá comentó que su hijo, presunta víctima de bullying, dejó de comer y perdió el deseo de ir al colegio. (Shutterstock/Shutterstock)

Un sentimiento de impotencia

Este viernes 29 de mayo, los padres del menor y su abogado asistieron a una reunión con las autoridades del centro educativo.

“Cuando fui, me di cuenta de que el muchacho que golpeó a mi hijo estaba en clase. Hasta el momento no se ha aplicado ninguna sanción ni ha sido expulsado”, afirmó la madre.

La mujer expresó preocupación por el estado emocional de su hijo.

“Cada vez que me llamaba sentía miedo de que me dijera que algo le había pasado. Estoy muy preocupada de verlo tan deprimido y ya estoy buscando ayuda sicológica para él”, dijo.

LEA MÁS: Estos son los delicados temas que trató Laura Fernández este viernes con los diputados

Por su parte, la abuela manifestó sentirse impotente.

“Me siento preocupada porque acudimos a las autoridades buscando ayuda y siento que no la hemos recibido. Doy gracias a Dios que solo fue un golpe. No me puedo imaginar qué habría pasado si ese muchacho hubiera entrado con un arma”, expresó.

¿Qué dice el MEP?

El Ministerio de Educación Pública (MEP) indicó a La Teja que la Dirección Regional de Cartago brindará acompañamiento mientras la institución atiende el caso.

“Desde la Dirección Regional se estará dando el acompañamiento que corresponde mientras a lo interno de la institución se abordan las situaciones de conformidad con lo que establece el debido proceso”, indicó Víctor Hugo Orozco, director regional de Cartago.

Según Orozco, entre las acciones realizadas se encuentran el trámite de denuncias ante la Fiscalía Penal Juvenil y entrevistas con los encargados legales.

Además, se implementaron medidas preventivas como el curso Gestores de Paz, en coordinación con la Municipalidad de Cartago, para promover la convivencia y la resolución pacífica de conflictos dentro del colegio.

Una familia denunció un caso de presunto bullying en el Liceo Occidental de Cartago; un estudiante de 12 años fue agredido físicamente por otro de 15 años. (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

LEA MÁS: ¿Cuándo pagan las pensiones en junio? Estas son las fechas por régimen