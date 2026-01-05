Maquillaje y uñas en escuelas y colegios: las drásticas reglas del MEP para este 2026

Para este 2026, el Ministerio de Educación Pública (MEP) tomó la decisión de unificar las reglas del juego para todos los centros educativos del país sobre varios temas y uno de ellos es el maquillaje.

A partir de este año ya no quedará a criterio de los directores de los centros educativos si se permite el maquillaje en estudiantes.

El MEP establece que ningún estudiante puede asistir a clases usando maquillaje. (Cortesía)

Según informó el MEP, ahora en los reglamentos de todas las escuelas y colegios deberá especificarse que no se permite pintura de uñas, labios, ojos ni pestañas postizas durante el horario escolar.

También debe detallarse que las uñas deben estar cortas (máximo 3 milímetros) y sin rastro de uñas artificiales. Solo se permitirá maquillaje en actos culturales como obras de teatro o bailes folclóricos.

Esto dice el MEP sobre piercings, barba y cabello

La apariencia física también entra en cintura con los siguientes límites:

Accesorios: Se prohíben piercings visibles, expansores, implantes transdérmicos, cadenas y anillos. Solo se permite un arete o argolla en el lóbulo de cada oreja.

Vello facial: Se permite el bigote y la barba, siempre y cuando no cubran el rostro de manera desproporcionada.

Cabello: Se mantiene la normativa vigente sobre el largo del cabello, sin excepciones adicionales.

El MEP también prohíbe el uso de piercing (Shutterstock)

Cada centro educativo tiene tiempo hasta febrero de este año para actualizar su reglamento interno y capacitar a los docentes y familias sobre estos cambios que buscan “orden y respeto” en las aulas.

Ahora existirán criterios nacionales únicos que buscan garantizar la equidad desde el Valle Central hasta las zonas más alejadas.

Según el Ministerio, esta reforma surge porque la dispersión de normas anteriores generaba “desigualdad, arbitrariedad y conflictos”.