Marcha nacional en San José: ¿cuándo es y por qué protestarán?

El próximo sábado 8 de noviembre se realizará una marcha nacional en San José centro, por lo que algunas vías se verán afectadas por la movilización de los manifestantes.

La organización Frente Nacional de Lucha (FNL) informó que la marcha se hará para defender a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), así como la norma del aborto terapéutico firmada en el gobierno de Carlos Alvarado y la justicia para los pueblos originarios.

Según el FNL, la movilización iniciará a las 9 a.m. en el parque de la Merced, en San José, y finalizará en el parque de las Garantías Sociales.

El próximo sábado 8 de noviembre se realizará una marcha nacional en San José en defensa de la CCSS y los derechos sociales. Foto: Alonso Tenorio

“El FNL denuncia que la crisis actual del país, el deterioro de los servicios públicos, el aumento de la desigualdad y la violencia social, es consecuencia directa de décadas de imposición del modelo neoliberal, que busca reducir el papel del Estado, privatizar las instituciones públicos y convertir los derechos sociales en negocios”, detalló la organización.

La organización invitó a todas las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles, feministas y ambientales a participar en la marcha.

“Marchamos por la salud, por la educación, por el agua, por la dignidad y por la vida. Marchamos para reafirmar que la democracia no se vende y que el futuro de Costa Rica se construye con justicia social, solidaridad y lucha popular”, señaló el Frente Nacional de Lucha.

¿Por qué van a protestar?

El Frente Nacional de Lucha convocó a una marcha nacional para defender a la CCSS, así como otros derechos sociales. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Estos son los puntos por los cuales los manifestantes protestarán:

Pago inmediato de la deuda billonaria del Estado con la CCSS y respeto a su autonomía.

No a la privatización del INA ni a la tercerización de sus funciones.

Defensa del agua como bien público y derecho humano.

Fortalecimiento del INAMU como ente rector de la igualdad de género.

Cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB para la educación pública en todos sus niveles.

Derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres y personas migrantes.

No a la modificación de la norma técnica del aborto terapéutico.

No a las jornadas laborales de 12 horas.

Protección del campesinado y de la soberanía alimentaria: tierra para quien la trabaja.

Protección de nuestros ecosistemas.

Justicia para los pueblos originarios, respeto a sus derechos y castigo a los responsables de los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera.

Eliminación de toda forma de discriminación por orientación o identidad sexual.

