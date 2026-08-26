Mateo, el milagro de san Ramón Nonato, volvió a la vida tras seis minutos sin respirar

Cuando Mariana Molina Vargas, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, supo a los 19 años que estaba embarazada, se llenó de dudas y temores por lo que se venía.

“Me dieron el positivo y de una vez me dieron esos miedos, esa incertidumbre de qué iba a pasar. Cuando tenía dos meses de embarazo comencé trabajo de parto, a dilatar, con contracciones”, recordó.

Todo el embarazo fue catalogado como de alto riesgo y alrededor de los cuatro meses, los médicos descubrieron que tenía el cuello uterino corto. La posibilidad de que su bebé naciera era casi nula.

Mateo tiene nueve años y desde los seis sirve como monaguillo en la parroquia san Ramón Nonato, en Sabanilla. (Cortesía/Cortesía)

“Era como un 1% de posibilidades de que el embarazo llegara a término. El doctor me dijo que me iban a tener como una vaca de Montecillos, guindada de las piernas para que este bebé aguantara”, contó mientras suspiraba.

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A los cinco meses, fue internada por primera vez en el Hospital Calderón Guardia. Las contracciones eran constantes y ya tenía cuatro centímetros de dilatación. Fue entonces cuando una enfermera obstetra le dio un consejo que Mariana nunca olvidaría.

“Me dijo: ‘Mamá, yo soy de Sabanilla. Sinceramente, no recuerdo el nombre de esa enfermera. Y me dijo: póngase en manos de san Ramón Nonato’”.

Por las condiciones de su embarazo, Mariana no podía acudir a la iglesia, pero comenzó a investigar sobre san Ramón Nonato, a quien la tradición católica relaciona con la protección de las mujeres embarazadas y de los niños por nacer.

“Cuando hacía mis oraciones nocturnas, siempre le pedía mucho a él por la salud de Mateo”, cuenta.

Mariana Molina asegura que su hijo es su “milagrito” y agradece a Dios todos los días por tenerlo a su lado. (Cortesía/Cortesía)

Después vinieron otros seis o siete internamientos. Cada vez, la posibilidad de que el bebé no sobreviviera estaba presente.

Hasta que llegó aquel viernes de noviembre de 2017. Mariana tenía 36 semanas y esperaba alcanzar las 37 el lunes siguiente. “Me acuerdo que era viernes negro. Se me rompió la fuente y yo dije: ‘No llegamos al lunes’”.

Nació y no respiraba

Durante el trabajo de parto, al bebé se le enredó el cordón umbilical alrededor del cuello y el pequeño permaneció aproximadamente seis minutos sin responder mientras los médicos intentaban reanimarlo.

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“Yo nunca lo escuché llorar. Era esa angustia de que yo decía: ‘Mi primer bebé, ¿qué hago?’”. Después de unas tres horas, finalmente se lo llevaron. Mateo había regresado.

La felicidad duró poco. Días después, el bebé tuvo que ser internado nuevamente. Había perdido tres kilos en menos de dos días y su bilirrubina llegó a casi 40.

Los médicos le explicaron a Mariana que, si se lo llevaba a casa, podía convulsionar y morir. Además, por una bacteria que había en neonatos del Hospital Calderón Guardia, decidieron trasladarlo al Hospital de Niños.

Pero ocurrió algo que Mariana jamás olvidará. “No había ambulancias en ese momento y, al ser una emergencia, necesitaban que llegara sí o sí al hospital”. ¿La solución? “Un uber. Aunque usted no lo crea”, afirma la mamita.

Mateo nació el 24 de noviembre del 2017, después de un embarazo de altísimo riesgo. (Cortesía/Cortesía)

“El recorrido entre ambos hospitales duró unos 15 o 20 minutos, pero para mí fueron una eternidad. Se me convirtieron en diez horas”, recordó.

En el Hospital de Niños, Mateo pasó por otra etapa difícil, lleno de vías y dentro de una incubadora.

“Fue una de las experiencias más duras que he tenido con él. No podía alzarlo, no podía darle leche, nada”.

Mateo ganó la batalla

Los médicos habían advertido que después de haber estado varios minutos sin oxígeno, podrían quedar secuelas permanentes en la salud del niño, pero Mateo sorprendió a todos y sigue sorprendiendo.

Ha sido un niño muy saludable desde que pasaron las dificultades durante el embarazo y las primeras semanas de nacido. (Cortesía/Cortesía)

Hoy tiene nueve años, está completamente sano, es excelente estudiante, ama el fútbol y, desde los seis años, es monaguillo en la parroquia san Ramón Nonato, en Sabanilla.

Lo más emocionante es que Mariana nunca le había contado la conexión que él tenía con ese santo.

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“Un día, justo en esa parroquia, me dijo: ‘Mamá, quiero ser monaguillo’. Para una como mamá que ellos le digan eso es un sentimiento muy bonito, pero en mi caso, saber la conexión que él tiene con San Ramón Nonato y que tomara la decisión de ser monaguillo fue otra cosa completamente.

“Todos los días le doy muchas gracias a Dios de que él está aquí. A él le digo: ‘Usted es mi milagro. Usted es mi milagrito’”.

El pequeño es amante del fútbol, excelente estudiante y, según su mamá, un niño completamente saludable. (Cortesía/Cortesía)

Mateo, además, no sale de casa sin su rosario. Y hasta le ha contado a su mamá que algún día podría ser sacerdote.

Mariana no sabe qué le deparará la vida, pero sí tiene clara su respuesta: tendrá todo su apoyo. “Si ya grande él me dice que quiere entrar al seminario, va a tener completamente mi apoyo”.

Hoy, desde la Pastoral de Provida de la parroquia, Mariana acompaña a mujeres que viven embarazos difíciles.

A ellas les cuenta su historia y les recomienda poner su fe en Dios, la Virgen y San Ramón Nonato.

En la foto con el padre Óscar Céspedes, cura párroco de la parroquia de san Ramón Nonato en Sabanilla de Montes de Oca. (Cortesía/Cortesía)

“Ellos tres nunca fallan. Y por testimonio lo puedo decir”.

La parroquia de Sabanilla está de fiesta celebrando a su santo patrono, san Ramón Nonato. El próximo sábado 29 de agosto será la misa por las embarazadas y la familia a las 10 a.m. Las fiestas estarán hasta el domingo 6 de setiembre.