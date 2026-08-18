MEP amplía la suspensión de clases en estos lugares para este martes

El Ministerio de Educación Pública (MEP) amplió la suspensión de clases en 991 centros educativos en diferentes partes del país para estemartes 18 de agosto.

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Esta decisión se tomó debido a la emergencia que se presenta en el país por las fuertes lluvias.

Las autoridades suspendieron las clases en otras 56 instituciones. La tarde del domingo 16 de agosto, se había anunciado que no se iban a impartir lecciones en 862 centros educativos y luego, por la noche, la cifra subió a 934.

Ahora, durante la tarde de este lunes el número volvió a aumentar. Así, durante la noche se dará seguimiento a la evolución de las condiciones y este martes las Direcciones Regionales de Educación harán una nueva valoración de la situación de los centros educativos bajo su jurisdicción. Con esto, el MEP valorará si continuar con la suspensión o reanudar las lecciones.

El MEP tomó la decisión de suspender las lecciones para este martes debido a las fuertes lluvias. (Foto: cor/Foto: cortesía Cruz Roja)

El MEP anunció que un total de 285 centros educativos no impartirán clases en Limón, 216 en Turrialba y 110 en Sulá. En estos lugares todas las ofertas y modalidades (preescolar, primaria y secundaria, diurnos y nocturnos, educación de jóvenes y adultos, entre otras) estarán cerradas este martes.

En estos lugares no habrá clases

El MEP anunció que un total de 285 centros educativos no impartirán clases en Limón, 216 en Turrialba y 110 en Sulá. En estos lugares todas las ofertas y modalidades (preescolar, primaria y secundaria, diurnos y nocturnos, educación de jóvenes y adultos, entre otras) estarán cerradas este martes.

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El número de centros educativos sin clases este martes aumentó, pasando de 98 a 139.

Asimismo, en San Carlos la cifra subió a 38.

En la Dirección Regional de Educación Zona Norte-Norte (que cubre Upala, Los Chiles y Guatuso), la cantidad de instituciones sin clases se incrementó de 40 a 48 este martes.

Más centros educativos se sumaron a la lista de lecciones supendidas para este martes 18 de agosto. (Jose Cordero/José Cordero)

En Cartago tampoco habrá clases; un total de 11 instituciones se mantendrán cerradas, mientras que tres en Heredia, dos en Grande de Térraba y uno en la Dirección Regional de Educación de San José-Norte (que cubre Goicoechea, Tibás, Moravia y Vázquez de Coronado) tampoco impartirán lecciones.

Estos son algunos centros educativos que estarán cerrados este martes:

Guápiles: Liceo Cuatro Esquinas, CINDEA Cariari, escuela Hojancha, escuela Campo Cuatro, CINDEA La Rita, CTP Agroportica, entre otros.

San Carlos: escuela Tres y Tres, escuela San Bosco, Liceo Capitán Manuel Quirós, escuela Bonanza, escuela La Luisa, entre otros.

Zona Norte-Norte: Liceo R. Medio Queso, CTP Guatuso, escuela Santa Esperanza, escuela San Humberto, escuela Caño Castillo, entre otros.

Cartago: CTP de Pacayas, escuela Guillermo Rodríguez, escuela Llano Grande, escuela San Pablo, escuela Buenos Aires, escuela San Rafael de Irazú, entre otros.

Heredia: escuela Julia Fernández Rodríguez, escuela San Rafael de Vara Blanca y Liceo Rural de Vara Blanca.

San José Norte: escuela Monserrat.

Grande de Térraba: escuela Drake (código 3049) y escuela Coquito (código 3059).

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