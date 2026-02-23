MEP fija nuevos límites de matrícula por sección para escuelas y colegios

El Ministerio de Educación Pública (MEP) hizo una serie de cambios para el curso lectivo 2026, entre ellas, los rangos de matrícula, reduciendo el tamaño de los grupos por cada nivel, cuya decisión generó confusión.

En la resolución MEP-0248-2026, se detallan puntos importantes que los centros educativos deben tomar en cuenta a la hora de reducir los grupos por sección, cuya medida no se implementa en todos los centros educativos, pues es dirigida a las escuelas y colegios que presentan una disminución en la matrícula.

En este documento se explica cuántas matrículas se pueden tener según el nivel de educación y la cantidad de secciones.

Una resolución del MEP explica cuántas matrículas se pueden tener cada nivel educativo según la cantidad de secciones. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Tal y como lo explicó el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, en un video publicado por el ministerio en redes sociales, los grupos por cada nivel quedaron de esta forma:

Educación preescolar: Disminuirán grupos de 25 a 18 estudiantes

Primaria: Reducirán grupos de 35 a 25 estudiantes

Secundaria: Bajarán de 40 a 25 jóvenes por sección

Pero, ¿cuántas matrículas se pueden tener según la cantidad de secciones?

El MEP detalló en la resolución que, en el caso de preescolar, específicamente materno infantil y transición, una sección podrá tener como mínimo 12 matrículas y como máximo, 18 matrículas. Pero, si son más secciones, así quedan las matrículas:

2 secciones: 19 (mínimo) y 36 (máximo)

3 secciones: 37 (mínimo) y 54 (máximo)

4 secciones: 55 (mínimo) y 72 (máximo)

En cuanto al primer y segundo ciclo de primaria, así quedan las matrículas:

1 sección: 15 (mínimo) y 25 (máximo)

2 secciones: 26 (mínimo) y 50 (máximo)

3 secciones: 51 (mínimo) y 75 (máximo)

4 secciones: 76 (mínimo) y 100 (máximo)

5 secciones: 101 (mínimo) y 125 (máximo)

Si un grado académico de primaria llegara a tener a 10 secciones, se deben tener 226 matrículas como mínmo y 250 como máximo.

La cantidad de matrículas para primer y segundo ciclo también aplica para el tercer ciclo y educación diversificada.

La Dirección de Desarrollo Curricular del MEP indicó que el procedimiento se itera tantas veces como grupos existan.

¿Y para CINDEA y colegios nocturnos?

En el caso de los Centros Integrados de Educación de Adultos (CINDEA), los Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC), escuelas nocturnas y colegios académicos nocturnos, se aceptan como mínimo 13 matrículas y 25 como máximo para una sección.

El Ministerio de Educación Pública explicó que los nuevos rangos de matrícula se aplicarán en algunos centros educativos. Este cambio permitirá una mejor atención a los estudiantes. (Jose Cordero/José Cordero)

Estas cifras cambian si son más de dos secciones:

2 secciones: 26 (mínimo) y 50 (máximo)

3 secciones: 51 (mínimo) y 75 (máximo)

4 secciones: 76 (mínimo) y 100 (máximo)

El MEP decidió reducir la cantidad de estudiantes por sección según el nivel educativo para una mejor atención a los alumnos y disminuir la carga laboral de los docentes.

