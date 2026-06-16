MOPT anuncia cierres y pasos regulados en varias rutas: tome precauciones

Si usted necesita movilizarse a sus trabajos u otros lugares en estos días, es importante que tome en cuenta algunos cierres o pasos regulados que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) estará realizando para avanzar con algunos trabajos viales.

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Las autoridades se encuentran interviniendo estructuras en la ruta nacional 6, el puente sobre el río María Aguilar, la ruta nacional 168, el puente sobre el río Barranquilla, entre otras vías.

Para resguardar la seguridad de los conductores, se han aplicado medidas mientras se realizan las obras.

El MOPT realizará cierres o pasos regulados en los próximos días debido a trabajos viales. (MOPT/MOPT)

Estos son los cierres o pasos regulados que las autoridades estarán aplicando en estos días:

Ruta nacional 6

El MOPT realizará un cierre total en ambos sentidos en la ruta nacional 6, específicamente en el puente sobre el río Tenorio.

Esta medida se aplicará para hacer maniobras de izaje y colocación de las vigas principales de la estructura.

El cierre se hará este jueves 18 y viernes 19 de junio, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las autoridades recomendaron a los conductores de automóviles desviarse por Cuipilapa hacia La Fortuna de Bagaces.

Mientras tanto, los conductores de camiones y buses deben utilizar la ruta nacional 4 y su conexión con la ruta nacional 1. Se deben evitar las rutas secundarias.

El MOPT realizará un cierre total en ambos sentidos en la ruta nacional 6, específicamente en el puente sobre el río Tenorio. La medida se aplicará este jueves 18 y viernes 19 de junio, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (MOPT/MOPT)

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Puente sobre el río María Aguilar

Se aplicarán cierres parciales esporádicos y breves para realizar trabajos de izaje e instalación de vigas prefabricadas en el puente sobre el río María Aguilar.

El tránsito se verá afectado este martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio, de 6:00 a.m. a 5:30 p.m.

Los conductores deben circular con precaución y respetar el límite máximo de velocidad de 30 km/h en el sitio donde se realizarán las obras.

Ruta nacional 168

Hace unos días se anunció el inicio de las obras en Ciudad Cortés de Osa, Puntarenas, exactamente en la ruta nacional 168.

A partir del 10 de junio se cerró la vía para construir el nuevo puente sobre el río Balsar. Esta medida se aplicará hasta diciembre de este año.

Las autoridades indicaron que solo se permitirá el paso de peatones.

A partir del 10 de junio se cerró la vía para construir el nuevo puente sobre el río Balsar. Esta medida se aplicará hasta diciembre de este año. (MOPT/MOPT)

El puente nuevo es de 40 metros de longitud y tendrá dos carriles con acera peatonal a ambos lados.

Debido al cierre, se recomienda a los conductores que salen de Ciudad Cortés hacia Palmar Norte y viceversa utilizar la radial para incorporarse a la ruta nacional 34.

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