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¿Necesita inspección técnica vehicular en Semana Santa? Es importante que lea esto

DEKRA atiende a vehículos con terminación de placa 3 y 4 durante este mes

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Por Ingrid Hidalgo

Si su carro necesita una inspección técnica vehicular y aún no ha agendado una cita, DEKRA informó que mantendrá sus puertas abiertas en algunos días durante Semana Santa.

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La empresa indicó que todas las 16 estaciones en el país operarán en horario normal el lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.

Sin embargo, cerrará sus puertas el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril.

Conductores con placas 2 y 3 deben realizar la inspección en febrero. DEKRA habilitó citas el mismo día en 16 estaciones.
DEKRA tendrá un horario especial para la inspección técnica vehicular durante Semana Santa. (Cortesía /Cortesía)

Por lo que si necesita una inspección técnica vehicular, aproveche los primeros días de la próxima semana, sino tendrá que esperar hasta el lunes 6 de abril cuando DEKRA vuelve a su funcionamiento normal.

En estos últimos días se atenderán a vehiculos cuyas placas terminan en 3 y 4, así como los rezagados de placas 1 y 2.

A partir del 1 de abril, los dueños de placas con terminación 5 podrán programar su cita en DEKRA.

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¿En qué horario operan las estaciones?

DEKRA indicó que la mayoría de sus operaciones, ubicadas en Alajuelita, Cartago, Barreal de Heredia, Alajuela, Pérez Zeledón, Guápiles, San Carlos, Puntarenas, Santo Domingo, Liberia, Limón y Nicoya, operan de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Mientras que la estación de Cañas brinda servicio de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

La conocida banda del acetileno ingresó por la fuerza a la estación de Dekra en la Marina de Guápiles para cometer un robo, agentes del OIJ hicieron la inspección del sitio.
DEKRA recibirá a usuarios durante los próximos días. No atenderá ni Jueves Santo ni Viernes Santo ni Sábado Santo. (Reiner Montero/Foto: Reiner Montero)

Además, hay estaciones móviles en Parrita (de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.); Grecia, cuyas operaciones finalizan el 7 de abril y se trasladan a Upala (8:00 a.m. a 5:00 p.m.); y Ciudad Neily hasta el 7 de abril y se traslada a Sabalito de Coto Brus (6:00 a.m. a 6:00 p.m.).

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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