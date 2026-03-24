¿Necesita inspección técnica vehicular en Semana Santa? Es importante que lea esto

Si su carro necesita una inspección técnica vehicular y aún no ha agendado una cita, DEKRA informó que mantendrá sus puertas abiertas en algunos días durante Semana Santa.

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La empresa indicó que todas las 16 estaciones en el país operarán en horario normal el lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.

Sin embargo, cerrará sus puertas el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril.

DEKRA tendrá un horario especial para la inspección técnica vehicular durante Semana Santa. (Cortesía /Cortesía)

Por lo que si necesita una inspección técnica vehicular, aproveche los primeros días de la próxima semana, sino tendrá que esperar hasta el lunes 6 de abril cuando DEKRA vuelve a su funcionamiento normal.

En estos últimos días se atenderán a vehiculos cuyas placas terminan en 3 y 4, así como los rezagados de placas 1 y 2.

A partir del 1 de abril, los dueños de placas con terminación 5 podrán programar su cita en DEKRA.

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¿En qué horario operan las estaciones?

DEKRA indicó que la mayoría de sus operaciones, ubicadas en Alajuelita, Cartago, Barreal de Heredia, Alajuela, Pérez Zeledón, Guápiles, San Carlos, Puntarenas, Santo Domingo, Liberia, Limón y Nicoya, operan de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Mientras que la estación de Cañas brinda servicio de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

DEKRA recibirá a usuarios durante los próximos días. No atenderá ni Jueves Santo ni Viernes Santo ni Sábado Santo. (Reiner Montero/Foto: Reiner Montero)

Además, hay estaciones móviles en Parrita (de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.); Grecia, cuyas operaciones finalizan el 7 de abril y se trasladan a Upala (8:00 a.m. a 5:00 p.m.); y Ciudad Neily hasta el 7 de abril y se traslada a Sabalito de Coto Brus (6:00 a.m. a 6:00 p.m.).

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