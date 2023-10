Ni Yokasta Valle habría salvado al alcalde del Puerto de “leñateada” que le pegó ministra de Salud

“Ustedes conocen Puntarenas, yo sí tengo que venir a ver, ¿Usted me va a decir que tiene que venir el Ministerio de Salud para decirle que las cosas andan mal? ¿Usted no conocía su mercado? ¿Usted no conocía cómo andan las cosas?”.

Así, con patada y pescozón, la ministra de Salud, Mary Munive, habló con las autoridades locales de Puntarenas tras la visita que hizo este sábado 28 de octubre, debido a la gran bronca que se originó desde el pasado viernes, cuando el Ministerio de Salud decidió clausurar el mercado municipal porteño debido a graves problemas que podrían afectar la salud pública.

La ministra Munive arrancó con todo a lo Mike Tyson y no dejó títere con cabeza. De verde, el alcade porteño, Wilmer Madriz. (Cortesía)

“Sí señora”, responde de inmediato el alcalde de Puntarenas, Wilber Madriz, quien intentó dar una explicación, pero la ministra de inmediato salió con patada voladora. “Vea, por eso yo prefiero. Mejor ni diga nos hubiera, porque los hubiera son terribles”.

Y lo que siguió de parte de la ministra fue como cuando en la lucha libre le quiebran una silla en la espalda a uno de los peleadores.

Antes de la jamoneada la ministra visitó el mercado municipal con autoridades locales y trameros. (Cortesía)

“Yo no tengo la culpa de la no gestión suya con respecto a la continuidad de la administración pública para cumplir lo que el anterior alcalde. Claramente, usted lo dijo, no hizo, pero entonces, si usted está ahí, usted lo hace”, dijo la ministra y al alcalde Madriz le comenzaron la cuenta de protección, 1, 2, 3…

No dejó la ministra que terminara la cuenta de protección y con el alcalde todavía en el suelo, se le tiró encima con un codazo.

La ministra calentó visitando el mercado pasando por todos sus rincones. (Cortesía)

“Yo no puedo decir, ahorita en este momento, mirá es que la ministra anterior o el ministro anterior no hizo eso, no, por eso estoy aquí haciendo lo que no hicieron un montón de gente. Porque yo sí tengo que decir que no habrá un ministro después diciendo que la doctora Munive no lo hizo. No. Para eso estoy yo haciendo”, continuó recriminando la ministra de Salud.

En palco de lujo estos porteños se tiraron la "sopapeada". (Cortesía)

“La pregunta aquí es: Usted visita el lugar (el mercado de Puntarenas), usted conoce la ley, usted agarró un puesto de liderazgo en un gobierno local, usted no puede alegar ignorancia, si conoce su comunidad. Usted no tiene que esperar a que venga el ministerio de Salud”.

Poco pudo responderle el alcalde Madriz ante semejantes filazos, por lo que el mercado municipal de Puntarenas, va a seguir clausurado por: problemas (peligro) en los tanques de gas que se usan para cocinar, un sistema eléctrico que no cumple con los requisitos de los nuevos códigos de seguridad e instalaciones no adecuadas para personas con capacidades especiales.

La ministra confirma que el mercado seguirá clausurado hasta que no se hagan las mejoras. (Cortesía)

Además, existen pocos basureros en el lugar, constante presencia de cucarachas saliendo por las tapas de la entrada y rebalse de aguas negras cuando hay marea alta, entre otros, según argumenta Salud.

Lo que siguió de la encerrona, con presencia de público (que bien se puede decir que estuvieron en “ringside”), fue el conteo final al alcalde porteño, que no lo habría salvado ni Yokasta Valle de la “leñateada”.