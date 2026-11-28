A John Acevedo le toca luchar todos los días. Lo hace trabajando en la construcción, donde se gana los frijolitos y también en el diamante, donde el béisbol ha sido parte de su vida desde que era un chiquillo en Nicaragua.

Este nicaragüense, de 28 años, llegó a Costa Rica buscando mejores oportunidades. Gracias a don Ricardo Juárez, quien le abrió las puertas de su constructora y también al equipo de béisbol de La Carpio, pudo encontrar trabajo y seguir haciendo lo que más le gusta.

“Vine, primeramente, a la constructora de don Ricardo y, como secundario, tenemos la participación en el equipo. Gracias a este país, que nos ha abierto las puertas a muchos nicaragüenses para tener mejores oportunidades. Yo fui uno de ellos y, gracias a Dios, me ha ido muy bien”, contó.

El nicaragüense combina su trabajo en construcción con su pasión por el béisbol, deporte que lo ha acompañado durante toda su vida. (Cortesía/Cortesía)

John no llegó al deporte por casualidad. En Nicaragua tuvo una trayectoria de varias temporadas con el Frente Sur de Rivas, el equipo de su departamento (actual campeón nacional de la máxima categoría), con el que incluso fue campeón nacional.

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Por eso, cuando un amigo le contó que en Costa Rica también se jugaba béisbol, no lo pensó demasiado y se animó a probar.

La experiencia terminó siendo mucho más que una oportunidad para seguir bateando, corriendo y defendiendo los colores de un equipo.

Los chiquillos también le enseñan

En La Carpio, él encontró otra manera de vivir el deporte. Junto con el trabajo y los partidos, se involucró en la formación de los niños de la academia que impulsa don Ricardo Juárez.

No había tenido anteriormente esa experiencia como entrenador, pero quiso compartir con los pequeños lo que había aprendido durante tantos años en el béisbol.

“Uno nunca deja de aprender en el deporte y quise transmitírselos a los niños. Gracias a Dios, me resultó muy buena esa experiencia. Hicimos campeón al equipito de los pequeños”, recordó el título que conquistaron a principios de 2025.

Para él, enseñarles no es únicamente mostrarles cómo jugar. También significa acompañarlos mientras crecen, darles un buen ejemplo y ayudarles a entender que hay caminos por los que vale la pena apostar.

Los pequeños peloteros de La Carpio celebraron junto a John el campeonato que conquistaron a principios del 2025. (Cortesía/Cortesía)

“Lo mejor que uno puede hacer es dar un buen ejemplo, una buena presencia. Uno aprende también de ellos. Hay veces que la educación de los padres hace que sea más fácil guiarlos, porque no todos los niños son iguales, pero uno, cuando está ahí en el terreno como técnico, también puede ayudarles en lo personal, en el estudio y en la vida”, explicó.

El béisbol se convierte así en una herramienta para que los pequeños tengan disciplina, encuentren un espacio sano, hagan amigos y se alejen de los vicios y de las situaciones que puedan perjudicarles.

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Una segunda casa, pero con la familia lejos

John agradece las oportunidades que ha encontrado en Costa Rica. Aquí trabaja, juega, ha celebrado campeonatos con La Carpio y sigue soñando con construir un futuro mejor.

En el más reciente torneo de Copa, el equipo disputó una final que, aunque terminó con derrota, dejó la satisfacción de haber luchado hasta el último momento.

“Fue una de las mejores finales. Dos equipos luchadores que nunca se rindieron hasta el final. Siempre hay un ganador y un perdedor, pero felicito a Alajuela que ganó”, dijo con espíritu deportivo.

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Sin embargo, detrás de cada jornada laboral y cada partido hay un sacrificio que pesa: estar lejos de sus hijos y de su familia en Nicaragua.

Lejos de sus hijos, pero con muchas metas por cumplir, John trabaja y juega béisbol en Costa Rica para construir un futuro mejor para su familia en Nicaragua. (Cortesía/Cortesía)

“Lo que extraño es mi familia, mis hijos, que me hacen una gran falta, pero sé que tengo una lucha y que es para algo mejor, para más adelante en sus vidas. Todo sacrificio vale la pena”, confesó.

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Entre sus metas está ahorrar para comprar una casita en Nicaragua. No es un sueño sencillo, pero tampoco uno que esté dispuesto a abandonar.

“Uno aquí se sacrifica, nada es fácil, pero hay que luchar por los sueños. Esa es una de mis metas, tener mi casa y seguir avanzando, si Dios me mantiene saludable”, afirmó.

Mientras tanto, seguirá en la construcción y en el béisbol, aportando ese granito de arena que pueda, tanto con el equipo mayor como con los chiquillos.

Disfruta enseñarles a los niños de La Carpio disciplina, compañerismo y la importancia de luchar por sus sueños. (Cortesía/Cortesía)

“Costa Rica es mi segunda casa y me siento muy feliz aquí. Siempre estaremos agradecidos con este país que nos abrió las puertas y mientras pueda ayudar a los niños, lo seguiré haciendo. El deporte es la mejor forma de alejar a niños y jóvenes de los vicios por eso no puedo parar”, dijo.