Nicaragüense tiende puentes para ayudar a estudiantes de su país

Elthon Rivera, es un nicaragúense quien cursó la escuela y casi todo el colegio en Costa Rica, pero el último año se tuvo que regresar a su país donde sacó el cole y comenzó sus estudios de Medicina en la universidad.

Elthon Rivera, nicaragüense, y presidente de una ONG que ayuda a estudiantes de ese país exiliados en Costa Rica. (Cortesía)

Sin embargo, en el 2018, cuando se dio el estallido social, todo comenzó a complicarse y debió regresar a Costa Rica. Esta vez huyendo de las represiones de la dictadura y, en setiembre anterior, gracias a la obtención de una beca, se fue a estudiar a Rumanía.

Actualmente, desde ese país europeo dirige la Organización No Gubernamental (ONG) que fundó en Tiquicia para ayudar a los niños nicaragüenses radicados aquí a seguir estudiando.

Elthon es el fundador y presidente de la Organización Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua, que ayuda a los menores exiliados a poder prepararse académicamente para el futuro.

Este estudiante de medicina y ciencias políticas nicaragüense es activista y defensor de los Derechos Humanos; en especial, los de su país. A pesar de ser expulsado de la universidad en el 2018 y verse en condición de vulnerabilidad no pierde la esperanza de que la situación mejore pronto y pueda regresar algún día.

Destacado estudiante nicaragüense es amante del fútbol y los Estudios Sociales

“Aparte del cierre de la universidad, el Gobierno empeza a investigar a las personas que trabajábamos en ella. Yo era uno de ellos, por lo que por seguridad tuve que huir de mi país e ingresar a Costa Rica en febrero del 2022, en condición de exiliado, y someterme al proceso de solicitud de refugio”, recordó Rivera.

Por ese paso previo, conoce muy bien nuestro país al que considera su segundo hogar y cuenta con amigos que son como su segunda familia.

-¿En las diferentes etapas que ha vivido en Costa Rica ha notado algún cambio en el trato de los ticos con los nicaragüenses?

-Para mí el cambio ha sido positivo. Cuando viví en Costa Rica (2001-2013) siendo un niño y adolescente fui testigo de mucha discriminación hacia los nicaragüenses en diferentes aspectos. En la calle, de repente, nuestra nacionalidad se convierte en algo malo o se presta para bomas o denigrar. Inclusive, lo viví de parte de adultos (docentes) hacia los menores, pero uno aprende, normaliza y acepta, y ese es el error.

Ahora que vuelvo a Costa Rica siento que hay un cambio. Percibí como que el costarricense ha entendido un poco más la dinámica migratoria del nicaragüense. Saben que muchos están allá por temor, persecución y la situación política del país. Noté menos actos de xenofobia.

Pero hay algo que le pasó múltiples veces en Costa Rica y que llamó su atención; por ello, lo compartió en su Twitter y hace un llamado a corregirlo. Parece un comentario simple, pero normaliza estereotipos.

-De donde sos?

-De Nicaragua🇳🇮



-¡Ah pero usted no parece Nica!

-😐



Una conversación casual con un conductor de Uber en Costa Rica, es como de protocolo, lo habré escuchado unas 25-30 veces en el 2022.



Uno se queda pensando... ¿Cómo se supone que debe lucir in Nica? 🧐 — Elthon Rivera C. (@ElthonRC) January 3, 2023

“Siento que ha habido una mayor adaptación y recibimiento al convivir con los nicaragüenses en la dinámica social por la migración. En términos generales, el tico comprende la situación que vive Nicaragua y se ponen en el lugar de ese vecino migrante y saben que no están exentos a poder vivirlo en algún momento en el futuro.

Nicaragüense graduado en Costa Rica: “He sabido aprovechar las oportunidades”

-¿Cuál fue la intención de su comentario en Twiter?

-Demostrar que existen este tipo de circunstancias, que se escuchan normales y, tal vez, se escuchan no ofensivas, pero que al final de cuentas hay una gran población de nicaragüenses que se siente incómoda con este tipo de pregunta. La intención es reconocer que pasa. No importa quién lo dice, ni cómo lo dice, sino que es una problemática que se normaliza y que, a veces, se hace inconsciente, pero tiene un impacto en quien la recibe. La pregunta que surge cuando le dicen no pareces nica ¿cómo debemos parecer? ¿Cuál es la imagen que tienen del nicaragüense?

Y no es algo nuevo. Cuando estuve estudiando en Costa Rica tenía un compañero costarricense de piel morena y un día en el colegio cuando dije que era nicaragüense, mis compañeros se sorprendieron y empezaron a hacerle bromas a ese amigo, diciéndole que parecía más nica que yo. Fue un momento extraño en el que yo como nicaragüense percibí que mi amigo se sintió ofendido porque le decían que parecía nica y yo me sentía extraño, por no parecerlo.

Costa Rica

Durante, esa primera etapa en Costa Rica, Elthon estudió en la Escuela República de Nicaragua en Cristo Rey y el Liceo del Sur.

Sus estudios secundarios los cursó en el Liceo del Sur y amaba ir a entretenerse a La Sabana. (Cortesía)

-Finalizados los estudios en medicina, ¿le gustaría regresar a Costa Rica?

-Es una pregunta que me la sigo haciendo. Con las nuevas dinámicas migratorias del Gobierno costarricense, mi solicitud de refugio se puede ver afectada por haber salido del país. Yo, actualmente, no tengo una garantía de poder volver a Costa Rica, a pesar de que tengo un proceso de solicitud de refugio, sino es mediante una visa. Puede ser una opción mi regreso, pero dependerá de las políticas migratoras futuras.

Como miles de nicaragüenses, también ansiamos regresar a nuestra casa.

Estudió en la Escuela República de Nicaragua en Cristo Rey. (Cortesía)

-¿Ve próxima la solución de la situación que afronta Nicaragua?

-La verdad es que la mejor palabra para describirla es que se ve incierta. Tratando de enfocarnos en lo que deseamos, lo vemos pronto, pero en términos realistas y prácticos no tenemos la certeza de que eso vaya a ser así. La dictadura de Nicaragua es un sistema consolidado en diferentes aspectos, no depende solamente de Daniel Ortega, sino de todo un tejido de corrupción y autoritarismo en diferentes esferas del Estado.