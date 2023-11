Papá que sufrió amargamente por jornadas 4x3 celebra fin de proyecto de ley

Un hombre de 43 años, vecino de San José centro y papá de tres hijos, es uno de los que celebra la no aprobación del proyecto de ley de las jornadas 4x3.

Él se alegró al conocer que la Sala Constitucional se trajo abajo el proyecto de ley impulsado por el Gobierno debido a un vicio de procedimiento, ya que en la administración pasada la iniciativa se pasó de la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde se empezó a analizar, a la de Asuntos Hacendarios y eso no se puede porque no es materia de Hacendarios.

En las jornadas 4x3, los trabajadores bretean 12 horas cuatro días y tiene tres días libres.

El hombre, quien prefirió no revelar su nombre, contó a La Teja que hace 15 años trabajó para una empresa multinacional, que aplicaba este tipo de jornadas y a diferencia de las maravillas que hablan del tema, no hay muchos beneficios a la hora de trabajar cuatro días seguidos tantas horas.

“Comencé a trabajar en la compañía y tenía que trabajar cuatro días, durante doce horas y descansaba tres días. Una semana trabajaba de día, de 6 a.m. a 6 p. m. y a la siguiente trabajaba de noche, de 6 p. m. a 6 a.m.

“Era muy cansado, porque a veces tenía libre lunes, martes y miércoles. Y me tocaba trabajar jueves, viernes, sábado y domingo y muchos creen que, con este tipo de horarios uno tendrá libre los fines de semana y no es así”, añadió.

Este josefino pidió que le cambiaran de horario cuando nació el primero de sus hijos porque de lo contrario no iba a poder compartir con él.

“Con este horario cuesta disfrutar a la familia, no podría colaborar con las tareas de la casa, porque si trabajo de día llego muy tarde a la casa y si estoy de noche llegaba a las 7 a.m. para dormir y volver a levantarme a las 3 de la tarde”, manifestó el trabajador.

Un error en la Asamblea se trajo abajo el proyecto. (Rafael Pacheco Granados)

Buscan nuevo plan

La diputada Pilar Cisneros es una de las más dolidas con el decisión de la Sala y dice que le pedirá al presidente de la República, Rodrigo Chaves, el apoyo para meterle candela al tema.

Ella asegura que está dispuesta a empezar de nuevo y dar la lucha por el tema otra vez, pero para ello hablará con el mandatario Chaves, para que la apoye.

No solo Cisneros ha mostrado interés en ver cómo se rescata la iniciativa, la diputada Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo que este miércoles presentaría un nuevo proyecto de ley de jornadas 4x3, sin embargo, al parecer, se atrasó.

“Me alegra mucho que no solo la fracción oficialista, sino gran cantidad de diputados estamos dispuestos a reiniciar esta lucha, a seguir con el proyecto de jornadas 4x3 por una razón muy sencilla y muy importante, esto significa miles de empleo de calidad para muchísima gente en este país y yo me niego a aceptar que esas oportunidades se vayan para Panamá, República Dominicana o México cuando podrían y deberían quedarse para los costarricenses, así que seguiremos luchando en este punto, ojalá el presidente me apoye en esto y otros diputados están dispuestos a apoyarnos para salir adelante con este proyecto”, dijo Pilar Cisneros.

“La Sala Cuarta se lo trajo abajo con una excusa absolutamente improcedente desde mi punto de vista, metiéndose en asuntos internos de la Asamblea Legislativa, violentando la independencia que tiene la Asamblea Legislativa en cuanto a su organización interna y desconociendo que 32 diputados dijimos sí, vamos con este proyecto, contra 17 que dijeron que no”, agregó la legisladora oficialista.

Rodrigo Chaves y Pilas Cisnero seguirán luchando por las jornadas 4x3. (JOHN DURAN)

Duro golpe

La decisión de la Sala es, sin duda alguna, un fuerte golpe para el Gobierno de Rodrigo Chaves, ya que era uno de sus planes estrellas, hasta fue convocado en sesiones extraordinarias por los intereses que tenían en que se aprobara.

Este miércoles en conferencia de prensa el mandatario Chaves criticó a los magistrados que se trajeron abajo el proyecto de ley y anunció que no se rendirán en su intento para que se aprueben las jornadas 4x3.

Él anunció que ya la fracción oficialista está en conversaciones con diputados de los partidos Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista y Nueva República, que fueron los que apoyaron el proyecto rechazado por la Sala, para ver cómo hacen para presentar una nueva iniciativa.

“Lamentablemente la decisión de la Sala le da un golpe muy fuerte al potencial de crecimiento de este país, al potencial de empleo, al potencial de bienestar y todos lo que lleva el trabajo.

“Con la Sala Constitucional he tenido muchas diferencias y las sigo teniendo, decir que hubo un error de procedimiento porque el proyecto de ley pasó de una comisión a otra, cuando la ley dice que ese tema es de preferencia de los diputados, es un tema de ellos. Le dieron un golpe a la inversión extranjera”, manifestó el presidente.