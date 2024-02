Papás de alumnos sordos claman por ayuda porque aseguran que en el MEP los están discriminando

Cristian Ramírez es un estudiante sordo de sétimo año y llegó a su primer día de clases, sin nadie que le diera apoyo. Cortesía / foto enviada por la madre de familia.

La ilusión de cuatro estudiantes con discapacidad auditiva y sus papás se esfumó este jueves cuando llegaron al primer día de clases y vieron que los muchachos no tenían el apoyo que han solicitado por meses para que los jóvenes se sientan acompañados en este curso lectivo.

Cristian, Hillary, Kenneth y Valery son alumnos de sétimo año y fueron matriculados en el Liceo de Santo Domingo de Heredia.

Desde diciembre del año pasado, sus papás han conversado con las autoridades del MEP en la provincia de las flores, para solicitar un intérprete que les ayude con la traducción de las materias y con todo lo relacionado al día a día en las aulas.

Kimberly Ramírez es la mamá de Cristian y está bastante decepcionada, porque asegura que la asesora regional de educación especial de Heredia, una señora de apellido Quirós, ha ignorado sus solicitudes y solo se ha limitado a decir que no hay prespuesto para llevarles a una persona de apoyo y que si mantienen a los estudiantes en ese centro educativo contarán con una persona, pero una vez al mes.

Kimberly tuvo que interpretar el acto cívico del primer día de clases. Cortesía.

Sin respuesta

Cristian vive en San Rafael de Heredia y su mamá optó por matricularlo en Santo Domingo, porque asegura que es el único colegio cerca de su casa que tenía personal de apoyo para personas sordas.

Kimberly contó que los muchachos hicieron un examen de admisión para ingresar al colegio y luego de saber que fueron admitidos, la asesora les pidió reunirse, para conversar sobre su propuesta de cambiarlos de colegio.

“Conozco a mamás de estudiantes sordos que llevaron a sus hijos con el sistema de plan nacional y ellas dicen que se arrepienten de haberlo hecho, porque con esos títulos ni siquiera pueden acceder a un curso en el INA. Nosotros por eso nos oponemos que reciban la educación ahí.

“Nosotros nos reunimos con ella y con otra asesora, de apellido Cubero, pero es Quirós quien nos dice que no hay plata para contratar al personal de apoyo que los muchachos necesitan”, comentó.

“A mí hoy se me partió el alma cuando mi hijo me dijo ‘mamá no somos importantes’”. — Kimberly Ramírez, mamá afectada.

El colegio contaba con una profesora, que llegó a la institución hace tres años, para ayudar a un jovencito que ahora está en noveno año. Esta docente fue removida del colegio, las autoridades del liceo y los papás no entienden por qué se la llevaron y no les han dado razones en la dirección regional.

“La asesora está discriminando a nuestros hijos, prácticamente nos quiere obligar a matricularlos en un sistema de plan nacional (un programa en donde asisten estudiantes con otro tipo de discapacidades), pero este no es el adecuado para nuestros hijos. Cristian es sordo, pero el año pasado fue el primer promedio en su aula, nosotros lo apoyamos mucho y por eso sabemos que con el apoyo que necesita, él puede estar en el colegio sin problemas.

“Pero esta señora no entiende, ella sabía que nosotros iríamos hoy (jueves) al colegio y no está ayudándonos. Los chicos estuvieron de 7 a. m. a 1:20 de la tarde prácticamente solos, en la mañana me puse a interpretar el acto cívico, porque no entendían. Sabemos que de parte del director del colegio, de los profesores y de otros estudiantes hay buena voluntad, pero aquí quien tiene la culpa es la asesora, por no atender las solicitudes de los estudiantes”, afirmó.

Cristian y Hillary desean llevar una educación de calidad y no quieren sentirse indiscriminados. Cortesía.

Indignada

Además de todos los problemas que están enfrentando con los estudiantes, a Ramírez la tiene muy molesta el hecho de que la asesora se burlara de ella, según dijo esta mamá.

“Le dije que iba a presentar un recursos de amparo y me dijo que eso se resolvía cuando mi hijo estuviera sacando el bachillerato, dándome a entender que las leyes de este país no sirven para nada, pero aunque ella se burle de mí no voy a dejar de luchar por los derechos de mi hijo.

“Han pasado los meses y ahí es donde yo veo que ella no quiere ayudarlos, ya enviamos un documento al Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiando con Discapacidad y también a la dirección regional, con el jefe de ella. Hoy (jueves) fui para sacar una cita con ella y lo único que me dijeron es que no tiene espacio para atenderme”, afirmó.

Kimberly y las otras mamás esperan que la ayuda para sus muchachos lleguen pronto, porque apenas en el primer día de clases, sus hijos se sintieron discriminados.

“A mí hoy se me partió el alma cuando mi hijo me dijo ‘mamá no somos importantes’. Sinceramente, uno siente impotencia en este momento, porque hemos luchado para que él tenga educación de calidad y seguiremos peleado por los derechos de nuestros hijos”, expresó.

La Teja envió un correo al departamento de prensa del MEP solicitando una respuesta sobre lo ocurrido, pero al cierre de la nota no habían dado respuesta.

También contactó a la asesora de apellido Quirós para conocer su versión, pero nos dijo que no pudo contactar a su jefatura para pedir permiso para conversar con nosotros.