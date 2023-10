Pilar Cisneros asegura que ella y otros ocho diputados de Rodrigo Chaves darán guerra

La diputada Pilar Cisneros y otros seis diputados de Rodrigo Chaves dijeron este lunes, en una conferencia de prensa, que darán guerra ante el anuncio de que los expulsaron del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

La diputada Luz Mary Alpízar, quien es la presidenta de esa agrupación política, anunció poco después del mediodía que dejaban fuera del partido a los legisladores Pilar Cisneros, Paola Nájera, Ada Acuña, Waldo Agüero, Manuel Morales, Alexánder Barrantes, María Marta Padilla, Daniel Vargas y Jorge Antonio Rojas.

Los legisladores aseguran que lucharán por mantenerse en la fracción del PSD. Foto: Lucía Astorga.

Ella argumentó que ellos mantenían una doble militancia, porque el 5 de agosto pasado anunciaron públicamente que apoyaban al nuevo partido de Rodrigo Chaves, llamado Aquí Costa Rica Manda.

Pese a eso, Cisneros y los otros legisladores están sentados en la galleta de que no se irán de la fracción legislativa.

“Esto es un proceso administrativo, aquí no hay ningún debido proceso por una razón muy sencilla, porque nada en el reglamento ni en la ley del Tribunal Supremo de Elecciones, ni en ninguna ley, dice que nos pueden echar del partido así por que quisieron o se les ocurrió.

LEA MÁS: Pilar Cisneros y ocho diputados más de Rodrigo Chaves recibieron un fuerte golpe político

“Ellos alegan un renuncia tácita y ¿eso qué es? Aparte de una interpretación que no sé de dónde se la sacaron. Nosotros nos mantenemos como la única fracción oficialista de esta Asamblea Legislativa... Así que nada de independientes, nosotros seguimos siendo la fracción oficialista por mandato del soberano”, aseguró Cisneros.

Luz Mary Alpízar, presidenta del PPSD, informó de la expulsión de los nueve diputados oficialistas. Foto: Cortesía.

Lo critican pero no se van

En la conferencia que dieron los legisladores, el diputado Manuel Morales dejó muy en claro que no le preocupa que lo saquen del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), pero que se aferrarán a la fracción legislativa, que es algo muy distinto.

“Para que dejemos de ser fracción legislativa nosotros mismos deberíamos renunciar a la fracción, cosa que no vamos a hacer, nos podrán expulsar del partido, pero de la fracción seguimos siendo y nos mantenemos”, dijo Morales.

LEA MÁS: Diputada Gloria Navas le responde sin pelos en la lengua al Gobierno sobre proyectos de seguridad

Por su parte, la diputada Paola Nájera dejó muy en claro que no están muy contentos con ciertas situaciones que se han dado en el PSD, como por ejemplo que la diputada Luz Mary Alpízar haya votado en contra a la posición de la agrupación en 45 proyectos de ley y también que el esposo de ella sea el secretario general del partido.

Pilar Cisneros responde a Luz Mary Alpízar luego de que los expulsaran del partido

Al consultarle a Nájera por qué si están en contra de este tipo de cosas se aferran al partido, ella dijo que la que debería de irse es Alpízar.

“A nosotros en las urnas las personas nos escogieron con ese partido y presentamos una serie de propuestas que si quedábamos teníamos que cumplir y si quedábamos como Ejecutivo también y ambas lo logramos, entonces, en el momento en que alguien rompe la promesa, ¿quién se tiene que ir?”, haciendo referencia a que, según su criterio, la que tenía que renunciar era Luz Mary Alpízar, pese a que es la presidenta de la agrupación política.

En la conferencia de prensa no estuvieron presentes la diputadas Ada Acuña y María Marta Padilla, quienes están en la lista de las diputadas expulsadas de PSD. Pilar Cisneros dijo que Ada tenía un compromiso previo y por eso no pudo ir a la conferencia, pero no sabía porque María Marta no llegó.