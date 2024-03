Policía de Tránsito advierte a choferes, pero también a peatones y ciclistas en esta Semana Santa

No se crea el cuento de que la Policía de Tránsito solo le pone el ojo a los carros que andan en las diferentes carreteras del país.

Esta Semana Santa que recién comenzará el próximo domingo 24 de marzo, también estarán bien vigilados los peatones, ciclistas y pasajeros, así que lo mejor es un respeto total a las leyes del tránsito.

En las rutas rumbo al mar y en las playas, habrá fuertes operativos policiales.

Si anda a pie, no se exponga y cruce en los espacios destinados y señalados para cruzar; si anda en bicicleta, no se meta a pistas en donde es prohibida la presencia de bicis y no sea ese pasajero que se mete en un carro que llenan por encima del límite permitido de pasajeros.

“El cuerpo policial reforzará tareas que ya ha venido realizando desde inicios de mes, con más personal, con el objetivo de lograr la seguridad de quienes se trasladan por carretera durante el receso de la próxima semana.

“Para las autoridades, el vuelco del recurso disponible hacia las principales vías que permiten ir a zonas de recreo y regresar, es fundamental para reducir riesgos viales, de ahí que el exceso de velocidad o de pasajeros, así como el adelantamiento indebido están en la mira”, confirma el ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt).

LEA MÁS: De amanecer drogado en las calles a representar a san Pedro en las procesiones de Semana Santa

La Semana Santa será una semana de cero tolerancia al guaro para quienes manejen un vehículo, eso incluye, explica el Tránsito, a ciclistas a quienes también se les vigilará el comportamiento en las calles.

No meta su carro a las playas porque se expone a una multa que supera los 50 mil colones. (Cortesía Mopt)

Las autoridades confirman que también estarán ojo al Cristo con las personas y su comportamiento en los lugares de vacaciones como playas, porque “no siempre tienen conductas adecuadas, en cuenta caminar en estado de ebriedad y asumir otras conductas peligrosas, como caminar por la calle, a falta de espacio en las aceras”, reconoce el Mopt.

LEA MÁS: Al burrito Pepe ya le dieron plaza en propiedad para las procesiones de Semana Santa

Como ya se volvió una tradición, le harán un parte a quienes metan carros a las playas; el objetivo es proteger a quienes están tranquilamente disfrutando de sus vacaciones a la orilla del mar.

“No viajar en transporte público o vehículos particulares recargados de personas es un consejo para los pasajeros, quienes deben priorizar su seguridad sobre cualquier otra circunstancia, de ahí que se les motiva a no hacerlo y, en el caso del transporte remunerado de personas, denunciarlo vía 9-1-1″, alerta el ministerio de Obras Públicas y Transportes.

San Vito, Upala, Parrita, Río Claro, Puerto Viejo de Limón, Sarapiquí, así como Guápiles, Puntarenas, Nicoya, Dominical, Liberia y Tamarindo son algunos sitios en los que habrá una mayor cantidad de presencia de oficiales.

Disfrute de sus vacaciones de Semana Santa, pero respetando las leyes de tránsito. (JOHN DURAN)

Facilitar la salida de vacacionistas y ayudar en su regeso al Valle Central forma parte de objetivos de la Policía de Tránsito, para Semana Santa.