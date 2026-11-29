Una sola frase bastó para encender las alarmas en el país y poner a hablar a la Asamblea Legislativa. El criador de caballos, apellidado Barrantes Villalobos, conocido como alias Caballos, que fue detenido como sospechoso de narcotráfico, soltó un comentario que dejó a más de uno con los pelos de punta.

Cuando el periodista Álvaro Sánchez, del medio digital Expediente, le preguntó qué tenía que decir sobre su captura para ser extraditado a Estados Unidos por tráfico internacional de drogas, el sospechoso guardó silencio unos segundos, pensó bien sus palabras y lanzó: “El Gobierno está lleno de eso”.

Sus palabras no pasaron desapercibidas en el Congreso, donde varios diputados alzaron la voz para exigir claridad ante un tema tan delicado para la seguridad y la democracia de Costa Rica.

Alias "Caballos" dijo una frase que encendió las alarmas en el país. (Alonso Tenorio)

“El narcotráfico parece haberse metido hasta el tuétano”

Uno de los más fuertes en su reacción fue el diputado Álvaro Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien aseguró que estas declaraciones no pueden quedar en el aire ni tomarse a la ligera.

“El narcotráfico parece haberse metido hasta el tuétano en el Gobierno y en la economía de Costa Rica. Eso es sumamente grave y por denunciarlo murió Camilo Rodríguez. Esta afirmación de un extraditable no puede pasar desapercibida”, manifestó el legislador.

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Ramírez también recordó otros episodios que, a su criterio, generan muchas dudas: “La participación alegre de un extraditable como Tam en las fiestas del Partido Pueblo Soberano tampoco puede pasar desapercibida”.

Por eso, el verdiblanco expresó su deseo de que, con el apoyo del Poder Judicial y la colaboración de la DEA, se investigue este asunto hasta las últimas consecuencias para limpiar al país de los tentáculos del crimen organizado y sus posibles nexos con la política.

Álvaro Ramírez pide se que investigue lo que dijo el detenido y otros hechos que llaman la atención. (Asamblea Legislativa)

Piden una investigación seria y rigurosa

Por su parte, la diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), coincidió en que lo dicho por alias Caballos es sumamente preocupante y debe tomarse con toda la seriedad del caso.

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La legisladora señaló que esta situación se da en un momento en el que ya han surgido dudas importantes sobre la posibilidad de nexos políticos con personas requeridas en extradición.

“Espero que esta investigación se haga de una manera impecable, seria, rigurosa como tiene que ser y que se pueda aclarar cualquier posibilidad de que haya infiltración del narcotráfico en el Gobierno”, enfatizó Dobles.

Claudia Dobles también pide que no se pase por alto lo que dijo el hombre. (Esteban Rojas)

Cautela, pero sin ignorar la advertencia

Con un tono más prudente, la diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), recordó que el narcotráfico siempre busca penetrar distintas estructuras del Estado, pero pidió no sacar conclusiones apresuradas.

“Una frase suelta de una persona detenida, sin nombres ni contexto, no es una prueba. Tampoco se puede ignorar: corresponde que las autoridades judiciales la investiguen y determinen si hay algo detrás. Lo que no debemos hacer es usarla para señalar responsables sin evidencia”, explicó.

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Además, Gordienko aprovechó para destacar el trabajo de dos años de la Fiscalía de Legitimación de Capitales, el OIJ y la DEA y lanzó un recado directo al oficialismo por el presupuesto judicial.

“No se pueden exigir resultados contra el narcotráfico mientras se debilita a quienes lo investigan, como pasó con las normas inconstitucionales que el oficialismo quiere imponer en el Presupuesto 2027 que congelaban ¢30.000 millones del Poder Judicial”, subrayó.

Abril Gordienko es más mesurada, pero también está preocupada. (Asamblea Legislativa)

¿Quién es alias “Caballos” y por qué lo buscan en Texas?

Barrantes fue detenido el jueves pasado porque es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, que lo acusa de fabricar y distribuir cocaína con el fin de enviarla a territorio estadounidense.

Según explicó Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el caso Haras —bautizado así por el criadero HARAS EBV del sospechoso— se investigaba desde hace unos dos años. Las autoridades decidieron capturarlo ahora porque existía un riesgo de fuga que habría complicado ubicarlo después.

Soto reveló que alias Caballos no era un simple peón, sino un hombre de alto perfil y de mucha confianza para cabecillas importantes del peligroso Cartel de Sinaloa.

La estructura coordinaba el traslado de droga desde Colombia y Ecuador hacia Costa Rica para almacenarla y luego reenviarla hacia Guatemala y México.

Este vehículo tipo pick-up, marca Jeep, Gladiator Mojave, que cuenta con blindaje, fue decomisado por autoridades judiciales al extraditable Erick Barrantes Villalobos, alias Caballos. (Christian Montero)

Tal era la cercanía con los jefes del cartel mexicano que, tras un viaje a México, le habrían regalado un lujoso Jeep modificado con blindaje, el cual fue ubicado durante el allanamiento de este viernes en su finca en Grecia.

En la propiedad, además de piscina, enormes caballerizas y carros de alta gama como un Ford Camaro amarillo, las autoridades encontraron entre 30 y 40 caballos de lujo. Cada ejemplar podría valer entre ¢30 y ¢50 millones, lo que sumaría más de $3 millones (unos ¢1.350 millones) solo en animales.