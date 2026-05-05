Experto cuestiona decisión del oficialismo de cambiarse de campos en plenario para estar lejos de la prensa

Los diputados del Partido Pueblo Soberano, es decir, el oficialismo, quisieron cambiar su ubicación en el plenario. Este lunes 4 de mayo, antes de que el presidente Rodrigo Chaves diera su último informe de labores, unos funcionarios cambiaron las placas de los nombres de los diputados.

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Este cambio se dio después de que Nogui Acosta, quien fue ministro de Hacienda y es el actual jefe de fracción, afirmara que se iban a realizar las consultas para ubicarse lejos de la barra de prensa, contrario al Reglamento del Ceremonial Protocolar de la Asamblea Legislativa, el cual establece la ubicación del oficialismo y la oposición.

Ante esta solicitud del oficialismo, el politólogo Gustavo Araya comentó que los legisladores tratan de dar importantes mensajes que generan preocupación, pues es algo que no ha pasado antes.

El viernes 1 de mayo el oficialismo cumplió con el reglamento al sentarse a espaldas de la barra de prensa; sin embargo, insiste en cambiar de ubicación en el plenario. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El primer mensaje que tratan de dar es que no quieren darle la cara al pueblo.

“Estar lejos impide a los periodistas ver si están usando sus teléfonos celulares para jugar o si tienen algún tipo de mensajería. Entonces, el primer mensaje que envían es que quieren estar lejos para que la prensa no los vigile y que no quieren darle la cara a los costarricenses”, indicó el politólogo.

Araya señaló que el oficialismo debe rendir cuentas a la prensa, cuyo trabajo es informar al público.

Esta decisión le resulta sospechosa al politólogo porque podría ser una forma de ocultar algo que no quieren que la gente sepa.

“El segundo mensaje es que hay algo que no quieren decirle a los medios de comunicación, incluso a aquellos que son leales al gobierno; eso me preocupa”, dijo.

El tercer y último mensaje que Araya cree que los legisladores tratan de enviar es que no quieren tener una relación con los medios de comunicación.

“¿Por qué tanta resistencia de personas que son escogidas por el pueblo? ¿Por qué no quieren estar cerca de la prensa? ¿Por qué no tienen a alguien que les asesore en comunicación y que les diga: ‘Ustedes tienen que darle la cara al pueblo y conversar con los medios’?”, cuestionó el experto.

En su opinión, los oficialistas buscan una forma de controlar su relación con los medios de comunicación, algo que también le preocupa al politólogo.

“Una persona funcionaria pública no decide cuándo sí y cuándo no darle la cara al pueblo”, comentó.

El oficialismo insiste cambiarse de ubicación en el plenario. El politólogo indicó que es un cambio administrativo que se debe hacer. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

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¿Dónde deben estar sentados los oficialistas?

El reglamento establece que el oficialismo, en este caso Pueblo Soberano, debe sentarse en el ala izquierda del directorio, es decir, a espaldas de la barra de prensa, mientras que la oposición debe estar en el ala derecha.

A pesar de eso, los legisladores entrantes sorprendieron en la inducción que se realizó hace algunas semanas al ubicarse en el lado contrario, es decir, lejos de la prensa.

Karla Granados, gerente del Congreso, aseguró en ese momento que el oficialismo hizo la solicitud de cambiarse de ubicación porque se sentían “más cómodos” lejos de la prensa, según CR Hoy.

El politólogo expresó su preocupación porque el oficialismo tiene algo que ocultar y que no quiera tener una relación con los medios de comunicación. (Rafael Pacheco /La Nación)

Sin embargo, los oficialistas se sentaron a espaldas de la prensa en su primer día de labores el viernes 1 de mayo. Esta ubicación, que les corresponde, no les cayó bien, por lo que Nogui Acosta señaló que iban a insistir en el cambio.

Este lunes 4 de mayo se dio a conocer que en el Diario Oficial La Gaceta se publicó un acuerdo.

“El Directorio Legislativo, en ejercicio de sus competencias de dirección, organización y regulación del funcionamiento interno del Plenario Legislativo, y en el marco de su potestad de autorregulación administrativa, estima necesaria la revisión de la redacción vigente del artículo 15 del Reglamento del Ceremonial Protocolar de la Asamblea Legislativa", se indica en el acuerdo.

En el documento se señala que los criterios establecidos para la ubicación de los legisladores no necesariamente se ajustan a la realidad material ni a las necesidades operativas del plenario.

El politólogo Gustavo Araya explicó que, para que los diputados se sienten lejos de la prensa, debe darse un cambio administrativo.

“Probablemente se vaya a ejecutar a través del Directorio político de la Asamblea Legislativa porque no hay otra forma mediante la cual puedan hacerlo”, dijo.

Le consultamos al Partido Pueblo Soberano que por qué insistieron en hacer el cambio en el plenario. También quisimos conocer la opinión de la gerente general de la Asamblea Legislativa sobre la solicitud del oficialismo y la de los diputados de la oposición, pero estamos a la espera de sus respuestas.

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