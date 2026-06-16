Ocho expresidentes envían fuerte llamado de atención a diputados oficialistas por un delicado tema

Ocho expresidentes de la República le mandaron un fuerte mensaje a los diputados debido a la delicada situación que se está dando con el nombramiento de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

Óscar Arias Sánchez, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado publicaron un comunicado haciendo un fuerte llamado de atención.

Expresidentes están preocupados por la situación que se está dando con la elección de los magistrados suplentes. (Albert Marín)

El mensaje de los exmandatarios se da porque los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se niegan a elegir los magistrados suplentes que hacen falta porque dicen que no les gustan ni conocen los 18 candidatos de la nómina hecha por el Poder Judicial.

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“La negativa de nombrar a los magistrados suplentes de la Sala IV no constituye un hecho menor ni una simple diferencia política. Sus consecuencias pueden afectar la capacidad del tribunal para cumplir la misión que la Constitución le encomendó: proteger los derechos y libertades de las personas y garantizar que el ejercicio del poder público se mantenga dentro de los límites de la ley y la Constitución.

Los expresidentes temen que la Sala quede paralizada. (José Cordero)

“Miles de personas acuden todos los años a la Sala para defender su derecho a la salud y obtener tratamientos o procedimientos médicos indispensables. Miles más hacen valer el derecho a la educación de sus hijos, a la protección del ambiente, al acceso a la información pública, al ejercicio de la libertad de expresión y al debido proceso. La Sala también ha sido un recurso fundamental para proteger a los ciudadanos frente a abusos, arbitrariedades u omisiones de las autoridades públicas”, aseguran los expresidentes.

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Ellos aseguran que la elección no debe tener tintes políticos. (Rafael Pacheco)

Hacen un llamado respetuoso pero firme

Los expresidentes aseguran que, por el cargo que ocuparon, conocen bien el funcionamiento de la Sala IV y una posible parálisis de la misma sería un tema muy grave.

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“La defensa de la Sala Constitucional no es la defensa de magistrados, partidos políticos o intereses particulares. Es la defensa de una institución que pertenece a todos los costarricenses y que resguarda sus derechos.

Los exmandatarios piden a los diputados elegir los suplentes lo antes posible. (Mayela López)

“Hacemos un respetuoso pero firme llamado a la Asamblea Legislativa para que garantice las condiciones necesarias para el funcionamiento pleno de la Sala Constitucional. Convocamos también a la ciudadanía a mantenerse vigilante y a defender, dentro del marco de la ley y los valores democráticos, las instituciones que protegen sus derechos y libertades.

“Debilitar la Sala es debilitar la protección de todos. Defenderla es defender los derechos de cada costarricense y el futuro democrático de Costa Rica”, agregaron.