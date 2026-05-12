Política

Presidenta del Congreso pone fecha para el caso contra Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual

Yara Jiménez indicó que en unos días anunciará cómo se realizará la votación y que los informes serán entregados en un sobre cerrado

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Por Ingrid Hidalgo

La denuncia por presunto abuso sexual contra Fabricio Alvarado sigue resonando en la Asamblea Legislativa, pues la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, anunció que este jueves 14 de mayo se dará a conocer el siguiente paso.

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Recordemos que los diputados de la Asamblea Legislativa pasada no pudieron votar a favor o en contra de la sanción contra el ahora exdiputado porque no hubo cuórum en el plenario. Sin embargo, el asunto no quedó ahí, sino que pasó a manos de la actual Asamblea.

De hecho, hace unos días las jefaturas de la oposición pidieron que el plenario conociera los informes de investigación de la denuncia presentada por Marolin Azofeifa contra el también excandidato presidencial.

Fabricio Alvarado
La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, anunció que este jueves dará a conocer cómo se realizará la votación por la sanción contra el exdiputado Fabricio Alvarado. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Jiménez indicó este lunes que el jueves dará la resolución sobre cómo se realizará la sanción contra Fabricio Alvarado.

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Informes serán entregados en un sobre cerrado

Debido a que se trata de una denuncia por presunto abuso sexual, la presidenta del Congreso dijo que los informes se entregarán en un sobre cerrado a todos los diputados.

Asimismo, indicó que debe mantenerse la confidencialidad del caso.

Asamblea Legislativa
Dos informes responsabilizan a Fabricio Alvarado, mientras que uno presentado por una exdiputada de Nueva República lo exime. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Dos informes solicitan la sanción contra el exdiputado, mientras que uno, presentado por la exlegisladora de Nueva República, Olga Morera, lo exime de responsabilidad.

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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