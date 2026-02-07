¿Qué puede aprobar un partido con 31 diputados en la Asamblea Legislativa?

La próxima Asamblea Legislativa, que entrará en mayo de este año, contará con representantes de cinco partidos políticos. La agrupación con la mayor cantidad de legisladores es el Pueblo Soberano (PPSO) con 31 diputados.

Si bien se sabe que, para aprobar el levantamiento de las garantías individuales o una reforma de la Constitución Política, se necesitan 38 legisladores, pero, ¿qué se puede ratificar con 31?

Con 31 votos, la Asamblea Legislativa podría impulsar reformas orientadas a mejorar servicios esenciales sin necesidad de mayorías calificadas.

Por ejemplo, en educación se podrían aprobar leyes para fortalecer la formación técnica y dual, regular el uso de celulares en aulas, ampliar programas contra la deserción y el bullying, así como modernizar planes de estudio vinculados al empleo.

En seguridad pública, serían viables reformas para endurecer penas contra el crimen organizado y el sicariato, agilizar procesos judiciales, ampliar competencias operativas de la Fuerza Pública y crear unidades especializadas de inteligencia.

Mientras que en salud pública podrían aprobarse iniciativas para reducir listas de espera, reforzar la atención primaria, regular productos nocivos para la salud, impulsar programas de prevención y mejorar la gestión hospitalaria. Todas estas medidas corresponden a leyes ordinarias, por lo que podrían aprobarse con mayoría simple de 31 diputados.

Por lo que ya el cuentico de que los diputados trabaron todo ya no será excusa.

La próxima Asamblea Legislativa tendrá 31 diputados del PPSO. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Un partido con 31 diputados tienen el control del directorio, la agenda y los horarios de sesión, es decir, tienen el control sobre el Congreso.

Sin embargo, no podrá aprobar temas sensibles relacionados con la Constitución Política, nombrar o destituir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, convocar a un referendo, entre otros, pues se requiere una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes del total de miembros del Congreso.

¿Cómo quedó la nueva Asamblea Legislativa?

Tras las elecciones presidenciales, los curules quedaron definidos: 31 pertenecen al PPSO, 17 al Partido Liberación Nacional (PLN), 7 al Frente Amplio (FA), 1 a la coalición Agenda Ciudadana y 1 al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

En esta nueva Asamblea Legislativa se verán caras conocidas como José María Villalta y Edgardo Araya, quienes ya han sido legisladores previamente.

También la ex primera dama y ahora excandidata presidencial, Claudia Dobles, llegará al Congreso.

Varios de los diputados del PPSO son exjerarcas del gobierno de Rodrigo Chaves como Marta Eugenia Esquivel, Juan Manuel Quesada, Anna Katharina Müller, Nogui Acosta, Nayuribe Guadamuz, Stephan Brunner y más.

Varios exjerarcas de Rodrigo Chaves llegarán a la Asamblea Legislativa en mayo. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Otra conocida que se verá en el Congreso es Álvaro Ramírez del PLN, quien fue candidato a la vicepresidencia junto con José María Figueres en las elecciones del 2022.

