¿Se fragmentará el oficialismo tras roces entre Pilar Cisneros y José Miguel Villalobos? Esto dice un politólogo

La diputada oficialista Pilar Cisneros y el electo José Miguel Villalobos han estado en el ojo público en los últimos días por los roces que han tenido tras las elecciones.

El politólogo Rubén Grillo cree que la periodista está tratando de desligarse del Partido Pueblo Soberano, a pesar de que la presidenta electa, Laura Fernández, anunció que ella será su asesora de comunicación y, además, Cisneros fue una fuerte líder durante la campaña, pues ayudó a atraer votos a la agrupación, con imágenes en diferentes vallas publicitarias e incluso en la portada del plan de gobierno.

Aunque estas tensiones no provoquen la fragmentación del oficialismo, Grillo cree que la fracción de Pueblo Soberano es muy débil, pues no hay un líder fuerte.

Un politólogo cree que los roces entre Pilar Cisneros y José Miguel Villalobos no fragmentarán el partido, pero hay una fracción débil. (La Nación/Diseño Canva /Diseño Canva)

Se desliga de cualquier responsabilidad penal

El experto señaló que la diputada está tratando de desligarse del próximo gobierno en medio de la polémica con el abogado José Miguel Villalobos, quien quedó como diputado electo por la provincia de Alajuela.

Recordemos que Villalobos ha defendido a imputados en el caso Fénix, así como en el de La Trocha. También ha sido criticado por afirmar que una relación entre un adulto y una menor de edad es “normal” y, además, aseguró que la víctima de ese caso de abuso sexual en el que defendió al pastor, quien resultó culpable, no era una niña.

Después de que Cisneros cuestionara los atrasos judiciales en casos como La Trocha, los diputados del Frente Amplio le recordaron que el responsable de uno de los atrasos era el abogado Villalobos.

La legisladora oficialista aclaró que no tiene ninguna relación con él.

“A ese señor (Villalobos) no lo defiendo, ni le hablo, ni tengo ninguna relación con él”, dijo.

Asimismo, la diputada calificó, en una entrevista con Interferencia, la contratación del hijo de Villalobos como asesor jurídico en Casa Presidencial como “red de cuido”.

Pilar Cisneros afirmó que no tiene vínculos con José Miguel Villalobos. (Asamblea Legislativa /La Nación/Asamblea Legislativa)

“Lo critico ahora. No estoy de acuerdo con la red de cuido, de ninguna manera. Tengo un hijo que es periodista, es un fotógrafo maravilloso; me hubiese encantado que trabajara en mi despacho o haberlo metido en el grupo que está trabajando en Casa Presidencial. Sobre mi cadáver, de ninguna manera lo voy a hacer, porque no creo en eso“, expresó Cisneros.

La diputada no formaría parte del próximo gobierno ni directa ni indirectamente. De hecho, Fernández comunicó a inicios de febrero que la actual diputada oficialista no iba a ostentar ningún puesto oficial en el gobierno entrante.

Una fracción sin líder

El politólogo señaló que la fracción oficialista será débil, pues no tiene un liderazgo fuerte.

“No veo ninguna de las diputaciones electas que tenga un liderazgo fuerte, dominante y que realmente haga disciplinar a las diputaciones”, dijo Grillo.

Sin embargo, señaló que Villalobos tendrá más protagonismo en temas del Poder Judicial, como la aplicación de leyes o endurecimiento de pena, en la Asamblea Legislativa.

El experto indicó que Fernández debe escoger a un buen ministro de la Presidencia que sepa negociar entre el Ejecutivo y el Legislativo, para que no haya confrontaciones.

