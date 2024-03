Politólogo analiza salida de Luis Amador: “El chavismo se quedó sin figura presidenciable”

Este martes se anunció la destitución del ministro Luis Amador (derecha). Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Este martes, el presidente de la República Rodrigo Chaves informó que Luis Amador deja de ser el ministro de Obras Públicas y Transportes.

Esta noticia provocó todo un polvorín a nivel nacional, pues se sabía que Amador era una de las figuras más cercanas a Chaves, forma parte de su gabinete “original” y hasta había hablado de su deseo de convertirse en presidente de la República.

Este hecho, precisamente, pudo ser uno de los elementos que provocaran su salida del gabinete.

El politólogo Gustavo Araya aseguró que la forma en la que el ahora exministro anunció su deseo de ser presidente, le pudo pasar factura.

“Hay una entrevista en donde Luis Amador dice que no descarta la candidatura a la presidencia. Si él no lo habló con Chaves, estaba en un problema, porque se hace una aseveración y no tenía un sustento, en el sentido de que no le pidió permiso para lanzarse y habló sin saber la posición del presidente.

LEA MÁS: ¿Por qué destituyeron a Luis Amador como ministro del MOPT?

“Entonces, lo que pasa es que me lanzo a una candidatura sin que haya un acuerdo y a partir de ahí, todo lo que haga se verá como parte de una campaña electoral y no como obras del gobierno de turno”, destacó.

Para Araya, la destitución de Amador le puede perjudicar al chavismo por una razón.

“Parece que el chavismo se queda sin figura presidenciable. Ya era el ministro más popular de la administración, Casa Presidencial hace estudios de manera permanente y a través de ellos se daban cuenta de que se estaba disparando y le quitaba brillo a Chaves.

“Si no es por la obra pública, este gobierno no tendría nada en otra dimensión, ni en salud, ni seguridad, derechos humanos, ambiente, ni en educación. Gozaba de opiniones favorables y aunque muchas de las obras venían de gobiernos anteriores, les estaba dando continuidad”, comentó.

Amador reconoció su deseo de ser candidato a la presidencia. Albert Marín. (Albert Marín)

Otros elementos

Araya enumeró otros elementos de la posible salida del ahora exfuncionario.

“Hay varios puntos que se pueden enumerar de cosas que ocurrieron durante la gestión de Amador: el primero el accidente en Cambronero, las presas por falta de planificación de las obras del puente del Bajo Los Ledezma. Un tercer punto es la no invitación para la inauguración del puente en Alajuela y la inauguracion de los dos puentes bailey en el Bajo Los Ledezma, en donde hubo una seria descoordinación.

“Ahora se habla de una supuesta licitación hecha a la medida, pero me parece que esta es la gota que derramó el vaso. ¿Se esperó mucho Chaves para despedirlo? Porque las otras razones hubieran sido suficientes en la historia del país y hoy pareciera que tenía que ser más allá”, comentó.

LEA MÁS: Laura Chinchilla llamó por su nombre a lo que ocurrió con Luis Amador y la empresa MECO

Con respecto a las razones que dio el presiente Rodrigo Chaves, acerca de la licitación para reparar la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber de Liberia, el politólogo expresó que con lo ocurrido, posiblemente no hubo un tema de prevención, en donde se alertara sobre una posible situación de corrupción.

“Creo que con esto no hubo un elemento de prevención al presidente de una posible situación de corrupción, decirle lo que se iba a hacer, a ver si le parecía y que él lo valorara.

“Me parece que no se le está cobrando por la licitación, sino por el hecho de que se le podía tildar al gobierno de corrupto. Creo que alguien se levantó de su silla furioso y fue la coartada perfecta, me parece que Chaves se sacó el clavo”, comentó.