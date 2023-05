¡Por fin! Pilar Cisneros presentó sus primeros proyectos de ley, ¿de qué tratan?

La diputada dice que ser la jefa de fracción oficialista es muy desgastante. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La diputada Pilar Cisneros aprovechó su discurso en el Plenario Legislativo para sacudirse y mandar un mensaje a las personas que tanto la critican.

Ella sabe bien que el que en su primer año como legisladora no presentara ni un solo proyecto de ley no es bien visto, pero asegura que no fue por vagabundería, sino porque ha estado muy ocupada en otras de sus funciones.

“Ser parte de una fracción oficialista definitivamente no es fácil, superar la curva de aprendizaje de este primer año tampoco lo ha sido, lo que se estile en un día como hoy es hablar sobre los proyectos de ley aprobados o presentados por nuestro partido, Progreso Social Democrático y les cuento que la cosecha ha sido abundante: 161 proyectos de ley formados o confirmados por los compañeros de fracción. Entre los más relevantes una iniciativa para prohibir la doble postulación a presidente y diputados; la creación de parcelas turísticas residenciales, la ley de ciberseguridad, una para regular franquicias y otras para proteger los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia”, dijo Cisneros.

Pilar Cisneros, jefa de fracción del PPSD; y el subjefe, Danny Vargas, defendieron el trabajo de la fracción. Foto: Cortesía.

“Como jefa de fracción he sido señalada insistentemente por no presentar proyectos de ley propios, aunque trabajé muy duro y con ahínco impulsando iniciativas muy importantes para el gobierno y el país. Hoy (lunes) con orgullo les informo ciudadanos que ya presenté mis dos primeros proyectos trabajados directamente por mi despacho, ambos dirigidos a socavar las odiosas pensiones de lujo que nos roban cientos de millones de colones mensuales para repartirlos entre una casta de privilegiados que nunca cotizaron suficiente, me indigna ese robo generalizado”, agregó con tono firme la legisladora.

Crítica

El politólogo Gustavo Araya criticó fuertemente el que la jefa de fracción oficialista hasta este lunes no hubiera presentado ni una sola iniciativa de forma individual, ya que dice que legislar es una función obligatoria para los legisladores.

“Legislar no es solamente ir a votar, no es hacerse presente en las comisiones, no, es también presentar proyectos de ley. La mejor forma de canalizar las demandas sociales es legislando, porque se pueden proponer los cambios que se necesitan para mejorar el país”, manifestó el politólogo.