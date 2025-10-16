Por menos de millón y medio de colones cumpla el sueño de tener casa propia

Expocasa 2025 ya abrió sus puertas y estará hasta el próximo domingo 19 de octubre. (Lilly Arce/Lilly Arce)

A partir de este jueves 16 y hasta el próximo domingo 19 de octubre usted tiene una oportunidad real de cumplir el gran sueño de tener casa propia por menos de un millón y medio de colones.

Esta casa sí puede ser una realidad en menos de millón y medio de colones. (Cortesía/Cortesía)

La Expocasa 2025 arrancó el mediodía de este jueves 16 de octubre en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, y nosotros nos dimos la vuelta para confirmar que sí hay opciones económicas para construir una casa.

Concretos Modernos (CM) tiene 24 años en el mercado costarricense. (Cortesía/Cortesía)

Nos pusimos a buscar cuál era una de las opciones más económicas para construir una casa con todas las de la ley. Fue así como nos encontramos con la familia de Concretos Modernos (CM) una empresa 100% costarricense que tiene más de 24 años en el mercado.

Los materiales son confiables y sencillos de montar. (Cortesía/Cortesía)

En CM nos atendió muy amablemente el ingeniero Luis Carlos Núñez Chacón, quien nos habló del sistema Prefablock Modular con el cual se puede construir una casa en menos tiempo y con menos plata.

Es bajo el modelo de Prefablock Modular, o sea, la casa es nada más de armar. (Cortesía/Cortesía)

Nos explicó el ingeniero que una casa de dos cuartos, un baño, sala, comedor y cocina, de 42 metros cuadrados se puede comprar en menos de millón y medio de colones.

Usted puede gestionar su préstamo para casa, lote o remodelación con diferentes entidades financieras como el Banco Nacional. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Se incluye: armadura de placa corrida prearmada, bloques y columnas de 15 centímetros de espesor desde nivel de placa corrida (2 hileras), acero horizontal y acero vertical a la medida, viga bloque prefabricada que no necesita formaleta, armadura de viga bloque prearmada, plano de taller.

Para completar la casita se requiere la inversión de la mano de obra, el concreto que va rellenando los blocks, el techo y el piso, pero ya tiene la mayor parte de la vivienda.

Es una casa antisísmica que, para entender mejor, se arma por bloques en menos de 20 días.

“Es una casa que aguanta un segundo piso para quienes piensan en crecer en el futuro.

Véngase para Expocasa 2025 al Parque Viva porque puede cumplir el sueño de tener casa propia. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Es un sistema de construcción que da un 25% más de columnas que el resto del mercado y para quien así lo quiera permite construir hasta cuatro pisos y como somos los fabricantes directos no hay intermediarios”, explica el ingeniero, quien nos recuerda que esta superpromoción es solo durante la Expocasa 2025. ¡Aproveche!

Gánese una quinta

Además, la entrada a Expocasa 2025 es gratis. Le recomendamos que se dé la vuelta porque entre todos los que visiten el evento se va a rifar una quinta con vista al mar en Guanacaste y un cuadraciclo marca HONDA TRX250TE.

Le contamos que también hay de todo para su mascota porque es un evento totalmente amigo de las mascotas. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La quinta es de mil metros cuadrados y está ubicada en Residencial Avancari, en Colorado de Abangares. Está a 20 minutos del mar.

De todo para todos

Si ya tiene casa y lo que quiere es remodelar, también en Expocasa 2025 tiene grandes opciones porque hay más de 100 expositores en el Centro Printea del Parque Viva.

Además, puede encontrar desde apartamentos de una planta, hasta casas grandes en condominios. Hay opciones en distintas zonas del país y con precios para todos los bolsillos, ya sea que ande buscando en torres verticales o en urbanizaciones más tradicionales.

El arte también tiene su espacio, puede salir de Expocasa 2025 con el cuadro que tanto buscó para su hogar. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Pero eso no es todo. Las entidades financieras también dicen presente, con créditos especiales y condiciones que lo van a hacer pensar que el sueño de la casa propia sí se puede hacer realidad (¡y sin morir en el intento!).

Además, este año la feria viene con dos novedades muy importantes: “Inspirarte” y “ExpoJardinería”, espacios llenos de diseño, color y creatividad que buscan conquistar a esos amantes de la decoración y el buen gusto.

Vienen con todo: iluminación, acabados, cocina, arte, paneles solares, diseño de jardines y hasta ideas para consentir a su mascota.

Absolutamente todos los detalles del hogar se pueden adquirir en Expocasa 2025. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Y como la idea es que nadie se aburra, hay un área infantil con inflables, una fila de food trucks con comida sabrosa y parqueo cómodo para que no se complique.

Ah, y si es de los que les gusta aprender mientras pasea, también habrá una tarima con charlas sobre financiamiento, seguridad en el hogar, tendencias en decoración, salud y más.

Así que ya lo sabe: venga en familia, pásela bien y empápese de ideas para renovar o estrenar su casa.

Hay opciones verticales, tradicionales, en fin, de todo para su hogar. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Expocasa 2025 no es solo una feria… es una experiencia que le puede cambiar la vida.