¡Qué cantonés más caro! Esto pagó equipo de Rodrigo Chaves por cada almuerzo en las elecciones

El monto que pagó el partido Progreso Social Democrático (PSD) por cada almuerzo para sus colaboradores en las elecciones, en la primera y segunda ronda, causó polémica este lunes en la Asamblea Legislativa, por lo caro de cada plato.

Resulta que Fengliang Zheng Zhey, el comerciante oriental que se encargó de dar el servicio de alimentación en esas fechas, estuvo este lunes en una comparecencia ante los diputados y contó cómo fue que le salió el negocio en el que terminó vendiendo ¢169 millones en dichos almuerzos.

El comerciante que dio la comida dijo que está esperando que le paguen los bonos que cubren su inversión. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Él detalló que para la primera ronda vendió 5 mil almuerzos y para la segunda 20 mil, cada uno lo dio en ¢6 mil (más el IVA). El menú de cada plato fue arroz cantonés, ensalada y fresco.

El diputado liberacionista Francisco Nicolás dijo que esos fueron los platos de cantonés más caros del país.

“Cada almuerzo costó ¢6.760. Acabamos de ver el cantonés más caro del mundo porque si usted divide los ¢150 millones más el IVA (169 millones de colones), entre los 25 mil servicios, da eso, pero no solamente es eso, es que no se tiene constancia de que se entregaron todos esos almuerzos, además, se ganó un 30% de descuento con los bonos de deuda política que le dieron como pago, o sea, ganó por tres o cuatro lados”, dijo el legislador.

Y es que para que usted se haga una idea, le contamos que en el restaurante Platósfera, localizado en Coronado, el medio de cantonés cuesta ¢2.950; en los restaurantes Satay vale ¢2.600; en el restaurante Camelia China no venden medios, solo enteros de cantonés y el precio es de ¢5.000 (aún así sale más barato que el que pagó PSD). En el restaurante el Dorado, de La Sabana, el medio de cantonés cuesta ¢3.200; en el restaurante Mey Jo, localizado en San Francisco de Dos Ríos, el medio sale en ¢3200, y en el restaurante Heng Xin, de Tibás, el medio se lo lleva por ¢3.400.

El comerciante oriental Fengliang Zheng Zhey (derecha) llegó al Congreso acompañado de un traductor. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

Preguntas sin respuesta

Pero eso no fue lo único de la comparecencia del financista de Chaves que no le hizo gracia a los legisladores, resulta que hubo muchos detalles que no quedaron claros, porque el oriental no los recordaba.

Zheng dijo que fue Emanuel Figuera, del PPSD, quien lo contactó y con el que se reunió unas cinco o seis veces para negociar y cerrar los negocios de los servicios de alimentación.

El comerciante explicó que en un primer momento le dijeron que el pago de los servicios de alimentación sería en efectivo y que luego le comentaron que otra opción era hacerlo por medio de bonos de la deuda política. Él consultó a sus abogados si esa era una buena opción y ellos le dijeron que sí, por eso aceptó.

El oriental primero puso ¢33.900.000 para entregar 5 mil almuerzos en la primera ronda electoral y luego otros los 120.000.000 (más el IVA, es decir, ¢135.600.000) para 20 mil almuerzos en la segunda ronda

El diputado Nicolás le preguntó a Fengliang si ya le pagaron esa plata y él dijo que no, en ese momento aprovechó par hacer una petición: “Aún no han pagado, quisiera también que me paguen”, dijo por medio de su traductor; sin embargo, los fondos del partido están congelados por la investigación así que ahora está en veremos si el comerciante recuperará su plata.

El comerciante quiere que le paguen los bonos, pero los fondos del PPSD están congelados. Foto: Alber Marín. (Alber Marín)

Tanto el legislador liberacionista como Ariel Robles, del Frente Amplio, cuestionaron que el oriental hiciera de buenas a primeras negocios con dicha agrupación cuando él no conocía a nadie de ese partido político, ni siquiera a Rodrigo Chaves, ya que dijo que solo lo ha visto personalmente en dos actividades posteriores a las elecciones presidenciales.

Robles dejó en claro su molestia de que Fengliang no recuerde los nombres de los abogados que lo acompañaron a las reuniones donde se dieron las negociaciones con el PPSD, cuántos fueron exactamente los bonos de deuda que le dieron y en qué fechas, los nombres exactos de las personas que estuvieron en las negociaciones, entre otros detalles importantes.

Al final de la audiencia, la presidenta de la comisión, la diputada liberacionista Dinorah Barquero, le dijo al hombre que le harían una lista de preguntas que quedaron pendientes, para que a más tardar en una semana envíe las respuestas de forma detallada.