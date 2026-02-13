¿Saldrá el acumulado este viernes? Ya alcanza ¢767 millones

El acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) volvió a aumentar después de que no saliera en el sorteo de Chances de este martes 10 de febrero.

El monto para el sorteo de este viernes 13 de febrero está muy jugoso, pues está en 767 millones de colones en dos emisiones.

Aún quedan 48 bolitas con premios extras y una con la palabra “acumulado”.

Si el acumulado no vuelve a salir el viernes, el monto subirá a 792 millones de colones en dos emisiones; es decir, 25 millones de colones más.

El acumulado para el sorteo de este viernes 13 de febrero está en 767 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

¿Cuál premio salió el martes?

Tras el sorteo de Chances, se jugó el acumulado. Después de meter las bolitas que estaban disponibles, la tómbola empezó a girar.

Sin embargo, no salió la bolita con la palabra “acumulado”, sino un premio extra de 2.500.000 colones.

Luego, otras tómbolas giraron para sacar la combinación ganadora de ese premio extra: el número 88 y la serie 869.

JPS anunciará nuevo acumulado millonario

A inicios de esta semana, la Junta anunció que el lunes 16 de febrero realizará una conferencia de prensa en la que anunciará un nuevo acumulado millonario.

Este anuncio se dio a pesar de que aún hay oportunidades para que el acumulado salga, ya sea este viernes 13 o el domingo 15 de febrero.

Si el acumulado no sale este viernes 13, la cifra aumentará 25 millones de colones más. El próximo sorteo se realizará el domingo 15 de febrero. (Canva/La Nación)

