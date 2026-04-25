¿Se imagina un temblor sin reporte? El peligro que corre el Ovsicori por el polémico recorte al FEES

¿Se imagina no recibir reportes de temblores o la calidad del aire? Pues eso podría pasar si el financiamiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) no aumenta, según las universidades públicas.

La negociación del FEES ha traído polémicas porque el gobierno propuso no aumentar el dinero para el próximo año y mantener el monto constitucional de 593.484 millones de colones, lo que afectaría a las universidades públicas, sus estudiantes y al país.

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Jorge Herrera, rector de la Universidad Nacional, comentó que varios de sus programas, que benefician al país, podrían verse afectados si no reciben suficiente financiamiento del FEES.

La UNA advirtió que programas como el Ovsicori y otros podrían verse afectados si no hay suficiente financiamiento para invertir en equipos especializados. (OVSICORI/OVSICORI)

Entre el 2024 y el 2025, las universidades públicas aumentaron en más de 1.000 proyectos de investigación. Sin embargo, Herrera advirtió que, sin un aumento real del FEES, no podrían darles financiamiento a esos programas para comprar insumos como equipos y materiales de laboratorio.

“Estos insumos y equipos son altamente especializados, en donde situaciones como la que está ocurriendo con el conflicto en Medio Oriente modifican constantemente la logística internacional y hacen que los precios empiecen a aumentar”, dijo.

Entre los programas que se verían afectados están el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), el monitoreo de la calidad del aire, el acompañamiento a productores, entre otros.

“La UNA está sufriendo un fenómeno muy crítico por el hecho de que el financiamiento que le daba la ley de emergencia al Ovsicori para tener la red de sismógrafos y la vigilancia en los volcanes se acabó desde el año 2023. Estos equipos son altamente especializados y, si no hay financiamiento, la UNA tiene que ir asumiendo los costos parcialmente para que no se detenga el monitoreo volcánico”, comentó el rector.

“También la universidad hace el monitoreo de la calidad del aire que respiramos y, al no haber los recursos requeridos —la UNA invierte prácticamente 90 millones de colones cada dos meses para mantener la red de monitoreo y que la gente tenga información sobre la calidad del aire—, haría que mucha información valiosa se pierda para el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)”, añadió.

El Instituto de Investigación Apícola da acompañamiento a los pequeños productores para que puedan atender sus necesidades y crear productos.

Por ejemplo, se han creado cremas labiales, cremas humectantes y otros productos a partir de la miel, como un medio para poder subsistir. Si no hay presupuesto, la universidad tendría que disminuir su trabajo de formación con los productores.

El rector de la UNA, Jorge Herrera, compartió que no solo los programas de investigación se verían afectados, sino también la apertura de nuevas carreras universitarias. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Nuevas carreras también se verían afectadas

El rector de la UNA señaló que el no aumento del presupuesto del FEES también traería problemas para la creación de nuevas carreras.

“El no crecimiento del FEES compromete muchas metas institucionales, no solo el tema de becas, sino que hemos venido comprometiendo abrir nuevas carreras y llevar nuestras carreras en el área de STEM a las universidades regionales”, dijo.

Por ejemplo, la UNA espera abrir las carreras de Ingeniería en Calidad y Productividad e Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos.

“Teníamos planteado para el próximo año llevar la carrera de Ingeniería en Bioprocesos Industriales a Liberia, pero el no tener claridad en cómo se va a comportar el presupuesto el próximo año nos impide a nosotros seguir en una política constante de ampliación de cupos y brindarles mayores oportunidades a las personas”, indicó Herrera.

Hace unos días, las negociaciones del FEES entre el gobierno y Conare rompieron. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hace unos días, el gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) rompieron las negociaciones del FEES por presuntas demandas “irracionales y abusivas” de parte de los rectores, según la administración de Rodrigo Chaves.

Mientras el gobierno propuso el mismo monto que el año pasado, los rectores solicitaron un incremento del 2,9%, es decir, más de 19 mil millones de colones.

Les consultamos al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad de Costa Rica (UCR) cuáles de sus programas se verían afectados por la propuesta del gobierno, pero seguimos a la espera de la respuesta.

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